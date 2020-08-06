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Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacaktı! Kuşum Aydın'ın fotoğrafı sosyal medya gündeminde...

Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, karantina günlerinde, Müge Anlı'ya çıkma kararı aldığı yönündeki açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkat çekmişti. Geçirdiği estetik operasyonları nedeniyle adeta bambaşka birisi haline dönen Kuşum Aydın, çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. İşte Müge Anlı ve Kuşum Aydın başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

06.08.2020 18:10 - Son Güncelleme: 06.08.2020 18:30
Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacaktı! Kuşum Aydın'ın fotoğrafı sosyal medya gündeminde...

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor. 'Kuşum Aydın' olarak tanınan şarkıcı Aydın, Instagram sayfasından yıllar öncesine ait fotoğraflar paylaştı.

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Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacaktı! Kuşum Aydın'ın fotoğrafı sosyal medya gündeminde...

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı. Karantina döneminde magazin camiasında adından sıkça söz ettiren Kuşum Aydın, Instagram hesabından yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. İşte Başta Müge Anlı ve Kuşum Aydın olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacaktı! Kuşum Aydın'ın fotoğrafı sosyal medya gündeminde...

Sinem Kobal

Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacaktı! Kuşum Aydın'ın fotoğrafı sosyal medya gündeminde...
Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacaktı! Kuşum Aydın'ın fotoğrafı sosyal medya gündeminde...

Nisa Bölükbaşı

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