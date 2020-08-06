Haberler Galeri Magazin Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacaktı! Kuşum Aydın'ın fotoğrafı sosyal medya gündeminde...

Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacaktı! Kuşum Aydın'ın fotoğrafı sosyal medya gündeminde...

Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, karantina günlerinde, Müge Anlı'ya çıkma kararı aldığı yönündeki açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkat çekmişti. Geçirdiği estetik operasyonları nedeniyle adeta bambaşka birisi haline dönen Kuşum Aydın, çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. İşte Müge Anlı ve Kuşum Aydın başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

06.08.2020 18:10 - Son Güncelleme: 06.08.2020 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





