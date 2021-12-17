Müge Anlı'ya doğum gününde sürpriz kutlama! Her yaşı gibi yeni yaşı da iyiliklerle geldi, canlı yayında şenlik havası...
Müge Anlı'ya doğum gününde sürpriz kutlama! Her yaşı gibi yeni yaşı da iyiliklerle geldi, canlı yayında şenlik havası yaşandı... Aslen Arnavut olan ve İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı'ya Atv canlı yayınında ekip arkadaşları tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü kutlaması milyonları ekran başına kilitledi. Yeni yaşında da Türkiye'yi aydınlatmaya devam eden Müge Anlı, hem güldü hem ağladı. Adına yapılan bağışlar, şarkılar ve sürpriz görüntülerle duygu seli yaşayan başarılı televizyoncu ve Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündeme bomba gibi düştü. Sevenleri ise, 'Müge Anlı hangi burç, kaç yaşında, doğum tarihi ne?' gibi soruların yanıtını arıyor. İşte detaylar...
17.12.2021 11:10
- Son Güncelleme: 17.12.2021 11:17
CANLI YAYINDA ŞENLİK HAVASI!
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Bugün Müge Anlı canlı yayınında adeta şenlik havası yaşandı. "Bu yıl doğum günümü kutlamayalım" diyen Müge Anlı'ya ekip arkadaşlarından sürpriz kutlama geldi.
Oduncu ceketi hediyesini yayında giyen Müge Anlı,"Çok beğendim, çok teşekkür ederim. Ben bunu normal günlerde de giyerim" dedi.