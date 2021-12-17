Aleyna Tilki'den sevgili açıklaması! Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim...
Aleyna Tilki'den sevgili açıklaması! Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim...Geçtiğimiz günlerde, "Ben evlat edinmek istiyorum. Yasal olarak mümkün mü?" paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş'in ardından ilk kez gizemli bir erkekle Etiler'de görüntülenmiş ve o ismin kim olduğu merak edilmişti. Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşı görüntülendiklerini fark edince gazetecilere tehditler savurarak kaçmaya çalışması ile dikkat çekmişti. Bebek trafiğinde objektiflere takılan Aleyna Tilki, 'sevgili' iddiasına bakın nasıl yanıt verdi.
17.12.2021 10:28
- Son Güncelleme: 17.12.2021 10:28
Geçtiğimiz gün gizemli bir erkekle Etiler'de yemek çıkışı görüntülenen Aleyna Tilki, gazetecileri fark edince içeri dönmüş; birlikte yemek yediği kişi ise görüntü alınmaması için mekanın dışındaki görevlileri tehdit etmişti.
"ÇOK ACELEM VAR"
Bir süre sonra mekândan yalnız ayrılan Aleyna Tilki, "Şu an çok acelem var. Normalde biliyorsunuz sizinle uzun uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım." diyerek uzaklaştı.