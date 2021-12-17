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Aleyna Tilki'den sevgili açıklaması! Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim...

Aleyna Tilki'den sevgili açıklaması! Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim...Geçtiğimiz günlerde, "Ben evlat edinmek istiyorum. Yasal olarak mümkün mü?" paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş'in ardından ilk kez gizemli bir erkekle Etiler'de görüntülenmiş ve o ismin kim olduğu merak edilmişti. Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşı görüntülendiklerini fark edince gazetecilere tehditler savurarak kaçmaya çalışması ile dikkat çekmişti. Bebek trafiğinde objektiflere takılan Aleyna Tilki, 'sevgili' iddiasına bakın nasıl yanıt verdi.

17.12.2021 10:28 - Son Güncelleme: 17.12.2021 10:28
Aleyna Tilki’den sevgili açıklaması! Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim...

Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim... Aleyna Tilki'den sevgili açıklaması geldi.

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Aleyna Tilki’den sevgili açıklaması! Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim...

Geçtiğimiz gün gizemli bir erkekle Etiler'de yemek çıkışı görüntülenen Aleyna Tilki, gazetecileri fark edince içeri dönmüş; birlikte yemek yediği kişi ise görüntü alınmaması için mekanın dışındaki görevlileri tehdit etmişti.

Aleyna Tilki’den sevgili açıklaması! Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim...

Tüm bu yaşananların ardından Bebek trafiğinde objektiflere yakalanan Tilki, yaşanan hadise hakkında yorum yaptı. Önceki gün Bebek trafiğinde objektiflere yansıyan Tilki, sevgilisinin çalışanlarının gazetecilere yaptıkları hatırlatılınca Tilki, "Hayır öyle bir şey yok" diyerek iddiaları yalanladı.

Aleyna Tilki’den sevgili açıklaması! Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim...

NELER YAŞANDI?

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gece yanında gizemli bir erkekle Etiler'de bir restoranda buluştu. Tilki ve erkek arkadaşı restoranda 3 saat vakit geçirdi. Restoran çıkışı görüntülendiklerini fark eden ikili panik yaparak kaçmaya çalıştı.

Aleyna Tilki’den sevgili açıklaması! Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim...

"ÇOK ACELEM VAR"

Bir süre sonra mekândan yalnız ayrılan Aleyna Tilki, "Şu an çok acelem var. Normalde biliyorsunuz sizinle uzun uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım." diyerek uzaklaştı.

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