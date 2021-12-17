Aleyna Tilki’den sevgili açıklaması! Gecelerde yakalanınca gazetecileri tehdit etmişti gizemli isim...

Tüm bu yaşananların ardından Bebek trafiğinde objektiflere yakalanan Tilki, yaşanan hadise hakkında yorum yaptı. Önceki gün Bebek trafiğinde objektiflere yansıyan Tilki, sevgilisinin çalışanlarının gazetecilere yaptıkları hatırlatılınca Tilki, "Hayır öyle bir şey yok" diyerek iddiaları yalanladı.