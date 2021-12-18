Diziye ara verdi o markanın yüzü oldu! Kerem Bürsin'in biricik aşkı Hande Erçel yeni projesiyle şaşırttı!
Güzel oyuncu Hande Erçel yine gündemde! Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin aşkları sık sık magazin gündemine düşen Erçel bu kez işiyle konuşuldu. Erçel kızı yeni projesiyle şaşırttı. Oynadığı dizilerle her dönem popülerliğini arttıran oyuncu geçtiğimiz haftalarda ABD'ye gitmişti. Dönüşü muhteşem oldu. Ünlü oyuncudan Türkiye'de döndükten sonra yeni proje müjdesi geldi.
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Hem aşk hayatında hem de kariyerinde zirveleri oynayan güzel oyuncu dizisi final yaptıktan sonra bir reklam anlaşması ile ortaya çıktı. Erçel mücevher sektörüne girdi hayranları şaştı kaldı. Dizilerden aldığı ücret ile dudak uçuklatan Erçel bu kez iddiaya göre ünlü bir markanın yüzü oldu.
ÜNÜ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI
Dünyanın bir çok ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel dizi dışında 25,8 milyon takipçili İnstagram hesabından da paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
MÜCEVHER SEKTÖRÜNE GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, iş birliği kapsamında ünlü mücevher markasının heyecanlandıran yeni tasarımlarıyla kamera karşısına geçti. Ancak iddiaların gerçeklik payının olup olmadığı henüz bilinmiyor.
HANDE ERÇEL ŞARKICI MI OLUYOR?
Öte yandan Hande Erçel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda stüdyodan bir karesini paylaştı ve "Çok heyecan" diye yazdı. Erçel bu pozu yeni proje mi sorusunu akıllara getirdi. Erçel'in ya bir şarkı için stüdyoya ya da bir seslendirme için stüdyoya girdiği düşünülüyor.