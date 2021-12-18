Diziye ara verdi o markanın yüzü oldu! Kerem Bürsin’in biricik aşkı Hande Erçel yeni projesiyle şaşırttı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Hem aşk hayatında hem de kariyerinde zirveleri oynayan güzel oyuncu dizisi final yaptıktan sonra bir reklam anlaşması ile ortaya çıktı. Erçel mücevher sektörüne girdi hayranları şaştı kaldı. Dizilerden aldığı ücret ile dudak uçuklatan Erçel bu kez iddiaya göre ünlü bir markanın yüzü oldu.