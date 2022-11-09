Meğer Afra’nın annesi Özcan Deniz’e... Yalı Çapkını’nın Seyranı Afra Saraçoğlu bakın nasıl ünlü olmuş!

Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi birçok kişiyi şoke etti.Özcan Deniz sayesinde şöhret basamaklarını tırmanan Saraçoğlu annesinin Özcan Deniz'e mesaja atmasıyla oyunculuk kariyerine başlamış! Kendisi henüz çocuk yaştayken anne ve babası boşanan ünlü oyuncunun velayetini annesi Lütfiye Saraçoğlu almıştı. Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. İşte şöhret basamaklarını bir hayli zor tırmanan güzel oyuncunun ünlü olma hikayesi...