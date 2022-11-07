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Haberler Magazin Simge Sağın yatak odasından paylaştı! Pozu ayrı tarzı ayrı konuşuldu! Dantelli çorabıyla boy gösteren Simge sosyal medyanın gündeminde...

Simge Sağın yatak odasından paylaştı! Pozu ayrı tarzı ayrı konuşuldu! Dantelli çorabıyla boy gösteren Simge sosyal medyanın gündeminde...

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahnede verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayarak sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, bu kez yatak odasından paylaşım yaptı. Dantelli çorabıyla kamera karşısına geçen Sağın'ın hem pozu hem de tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o paylaşımı...

07.11.2022 18:21 - Son Güncelleme: 07.11.2022 18:21
Simge Sağın yatak odasından paylaştı! Pozu ayrı tarzı ayrı konuşuldu! Dantelli çorabıyla boy gösteren Simge sosyal medyanın gündeminde...

İlk profesyonel deneyimini sanatçı Zeynep Dizdar orkestrasında kazanan Simge Sağın, sonrasında Gülşen'e 4 yıl, Yaşar Günaçgün'e ve Serdar Ortaç'a ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti.

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Simge Sağın yatak odasından paylaştı! Pozu ayrı tarzı ayrı konuşuldu! Dantelli çorabıyla boy gösteren Simge sosyal medyanın gündeminde...

Birçok ünlü isimle çalışma fırsatı yaşayan Sağın, 2007 yılında başrollerinde Vahide Perçin, Talat Bulut, İlhan Şeşen'in oynadığı "Annem" adlı dizi için Kıraç ile düet yaptı.

Simge Sağın yatak odasından paylaştı! Pozu ayrı tarzı ayrı konuşuldu! Dantelli çorabıyla boy gösteren Simge sosyal medyanın gündeminde...

2011 yılında ilk albümü 'Yeni Çıktı'yı Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkaran Simge, bir anda en çok dinlenenler arasına girdi.

Simge Sağın yatak odasından paylaştı! Pozu ayrı tarzı ayrı konuşuldu! Dantelli çorabıyla boy gösteren Simge sosyal medyanın gündeminde...

Kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.

Simge Sağın yatak odasından paylaştı! Pozu ayrı tarzı ayrı konuşuldu! Dantelli çorabıyla boy gösteren Simge sosyal medyanın gündeminde...

Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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