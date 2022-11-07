Simge Sağın yatak odasından paylaştı! Pozu ayrı tarzı ayrı konuşuldu! Dantelli çorabıyla boy gösteren Simge sosyal medyanın gündeminde...
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahnede verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayarak sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, bu kez yatak odasından paylaşım yaptı. Dantelli çorabıyla kamera karşısına geçen Sağın'ın hem pozu hem de tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o paylaşımı...
07.11.2022 18:21 - Son Güncelleme: 07.11.2022 18:21
İlk profesyonel deneyimini sanatçı Zeynep Dizdar orkestrasında kazanan Simge Sağın, sonrasında Gülşen'e 4 yıl, Yaşar Günaçgün'e ve Serdar Ortaç'a ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti.