Müge Anlı'nın sözleri Demet Akalın'ın hisleri oldu 'mesaj kime' yorumları havada uçuştu: "Burada adını söyleyemeyeceğim kadınlar ve erkekler..."
Müge Anlı'nın sözleri Demet Akalın'ın hisleri oldu, dayanamadı sosyal medyadan paylaştı. Demet Akalın'ın Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Atv'nin sevilen ismi Müge Anlı reyting rekorları kırarak gündem belirlemeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sıkı takipçisi Demet Akalın ise programda ele alınan konular ve yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Dobra kişiliği ile bilinen Müge Anlı'nın sözlerinden bir kesit yayınlayan Demet Akalın'ın kime mesaj verdiği merak konusu oldu.
26.03.2023 11:46 - Son Güncelleme: 26.03.2023 11:56
"BURADA ADINI SÖYLEYEMEYECEĞİM KADINLAR VE ERKEKLER..."
Müge Anlı'nın sözleri Demet Akalın'ın hisleri oldu 'mesaj kime' yorumları havada uçuştu.
Yıllardır Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ile ATV ekranlarında birbirinden ilginç konuları ele alan ve sayısız olayları çözüme kavuşturan Müge Anlı, dobra kişiliği ile sık sık adından söz ettiriyor.
Zaman zaman Müge Anlı'daki konulara yaptığı yorumlarla dikkat çeken programın sıkı takipçisi Demet Akalın Instagram'dan Müge Anlı'nın bir sözünü paylaştı.
"Ben hiç küsmeyen insandan korkarım, kadın ya da erkek" diyen Müge Anlı'nın sözlerini paylaşan Demet Akalın'ın kime mesaj vermek istediği merak konusu oldu.