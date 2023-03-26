"ADAM PERT OLDU"

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ağızları açık bırakan anlar! Taytını çekti tekme yumruk girişti o anları izleyenler, "Adam pert oldu" , "Ne yapıyorsunuz Ceylin Hanım" yorumları yapmadan geçmedi.