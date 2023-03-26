Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ağızları açık bırakan anlar! Taytını çekti tekme yumruk girişti o anları izleyenler: "Adam pert oldu"
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ağızları açık bırakan anlar! Taytını çekti, tekme yumruk girişti. Pınar Deniz'in Instagram'dan paylaştığı o anları izleyenler, "Ne yapıyorsunuz Ceylin Hanım" , "Adam pert oldu" yorumları yapmadan geçmedi. Çağla Şıkel, Barış Arduç ve Kerem Bürsin gibi Pınar Deniz de savunma sanatına merak salanlardan. "Geçen sene ilk çalışmalar" notuyla paylaşım yapan Pınar Deniz'in spor yaptığı o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
26.03.2023 10:53 - Son Güncelleme: 26.03.2023 11:19
"ADAM PERT OLDU"
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ağızları açık bırakan anlar! Taytını çekti tekme yumruk girişti o anları izleyenler, "Adam pert oldu" , "Ne yapıyorsunuz Ceylin Hanım" yorumları yapmadan geçmedi.
Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Pınar Deniz Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.
Oyunculuğunun yanı sıra savunma sanatındaki hünerleriyle de dikkat çeken Pınar Deniz'e kısa sürede yorum yağdı.