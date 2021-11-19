Müge Anlı’nın sıkı takipçisi Demet Akalın'dan minik Müslüme'nin ölümü sonrası 'katil' tepkisi: 'Bu o... çocuklarını beslemek zorunda değiliz'
Müge Anlı'nın sıkı takipçisi Demet Akalın'dan minik Müslüme'nin ölümü sonrası 'katil' tepkisi geldi. 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağa'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Yörük kızı Müslüme'nin arama çalışmaları Müge Anlı canlı yayınında anbean izlendi. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Demet Akalın, Müslüme'nin ölümü sonrası verdiği tepkiyle gündeme geldi.
19.11.2021 16:47
- Son Güncelleme: 19.11.2021 16:58
'BU O... ÇOCUKLARINI BESLEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ'
Müge Anlı'nın sıkı takipçisi Demet Akalın'dan minik Müslüme'nin ölümü sonrası 'katil' tepkisi geldi.
TEPKİLER ARTTI: "BU O.. ÇOCUKLARINI BESLEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"
Aranan 12 kilometrelik vadinin bir tepesinde cansız bedeni bulunan Müslüme'nin cenaze haberi yürekleri burkarken, tepkiler de büyüdü. Duruma Twitter hesabından tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, idam istediğini belirterek, "İdam gelsin! İdam gelsin! Bu o.. çocuklarını beslemek zorunda değiliz… Bulunmuş cansız bedeni! Allah belanızı versin ne diyeyim ya vallahi yıldık boğazıma saplandı bi ağrı!" açıklamasında bulundu.
Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da programında konuyu gündeme getirdi. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı.