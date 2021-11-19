Müge Anlı’nın sıkı takipçisi Demet Akalın’dan minik Müslüme’nin ölümü sonrası ’katil’ tepkisi: ’Bu o... çocuklarını beslemek zorunda değiliz’

TEPKİLER ARTTI: "BU O.. ÇOCUKLARINI BESLEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Aranan 12 kilometrelik vadinin bir tepesinde cansız bedeni bulunan Müslüme'nin cenaze haberi yürekleri burkarken, tepkiler de büyüdü. Duruma Twitter hesabından tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, idam istediğini belirterek, "İdam gelsin! İdam gelsin! Bu o.. çocuklarını beslemek zorunda değiliz… Bulunmuş cansız bedeni! Allah belanızı versin ne diyeyim ya vallahi yıldık boğazıma saplandı bi ağrı!" açıklamasında bulundu.