Bergüzar Korel kızının doğumu sırasındaki hastane fotoğraflarını paylaştı: "Boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla..."
Bergüzar Korel kızının doğumu sırasındaki hastane fotoğraflarını paylaştı, yorum yağmuruna tutuldu. Üçüncü bebeğini kucağına alan Bergüzar Korel, kızına Leyla adını verdi. 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine giren oyuncu, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirdi, geçen yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Korel, "Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00 da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla.." notuyla paylaştı. İşte o anlar...
19.11.2021 16:18
- Son Güncelleme: 19.11.2021 16:25
Bergüzar Korel kızının doğumu sırasındaki hastane fotoğraflarını paylaştı, yorum yağmuruna tutuldu. Üçüncü bebeğini kucağına alan Bergüzar Korel, Instagram'dan yazdığı satırlarla dikkat çekti.
3. çocuğunu geçtiğimiz günlerde kucağına alan Bergüzar Korel, o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Korel, 11 saat sancı çektiği ve tam beklediği saatte geldiğini sözlerine ekledi.
"SANCILI 11 SAAT"
Kızı Leyla'ya kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım geldi. Korel, "Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla'nın.. Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen "Sabah 10:00'da ancak doğururum ben bu kızı" dedim hastanenin kapısından içeri girerken."