Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı! İç çamaşırı görünen Dilan yine çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü
Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı! Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Son olarak Alev Alev dizisinde boy gösteren Deniz, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Deniz, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yatak odasında verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. İç çamaşırı gözüken oyuncunun paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyada gündem olan paylaşımı...
19.11.2021 18:11
- Son Güncelleme: 19.11.2021 18:11
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Alev Alev'de rol alan Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.
İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Derin göğüs dekoltesi ile boy gösteren Dilan Çiçek Deniz'in iç çamaşırının gözükmesi ise dikkatlerden kaçmadı.