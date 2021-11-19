Vav TV İzle
Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı! İç çamaşırı görünen Dilan yine çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı! İç çamaşırı görünen Dilan yine çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı! Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Son olarak Alev Alev dizisinde boy gösteren Deniz, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Deniz, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yatak odasında verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. İç çamaşırı gözüken oyuncunun paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyada gündem olan paylaşımı...

19.11.2021 18:11 - Son Güncelleme: 19.11.2021 18:11
Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı! İç çamaşırı görünen Dilan yine çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Alev Alev'de rol alan Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı! İç çamaşırı görünen Dilan yine çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı! İç çamaşırı görünen Dilan yine çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, yatak odasında çiçekli mini elbiseis ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı! İç çamaşırı görünen Dilan yine çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Derin göğüs dekoltesi ile boy gösteren Dilan Çiçek Deniz'in iç çamaşırının gözükmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı! İç çamaşırı görünen Dilan yine çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.

SON DAKİKA