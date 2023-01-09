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Haberler Magazin Müge Anlı'nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu bir daha baktı: "Frikik kraliçesi Songül Karlı mı o?"

Müge Anlı'nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu bir daha baktı: "Frikik kraliçesi Songül Karlı mı o?"

Müge Anlı'nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu, dönüp bir daha baktı. Sosya medyayı aktif kullanan Zahide Yetiş, eşi Cem Arısoy ve oğlu Aras ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak günlük hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Zahide Yetiş'in Instagram paylaşımını görenler, "Songül Karlı mı o?" yorumları yaptı. Fotoğrafında yüzüne uyguladığı filtre ile dikkatleri üzerine çeken Yetiş, kısa sürede gündem oldu. Songül Karlı ile Zahide Yetiş'in yaşları ise merak konusu oldu.

09.01.2023 09:12 - Son Güncelleme: 09.01.2023 09:26
Müge Anlı’nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu bir daha baktı: Frikik kraliçesi Songül Karlı mı o?

"FRİKİK KRALİÇESİ SONGÜL KARLI MI O?"

Müge Anlı'nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu, gören dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu bir daha baktı: Frikik kraliçesi Songül Karlı mı o?

İkisi de ekranların sevilen ismi; Zahide Yetiş ve Songül Karlı... Ve ikisi de sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

ZAHİDE YETİŞ KIRMIZILAR İÇİNDE PAYLAŞTI | VİDEO

Müge Anlı’nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu bir daha baktı: Frikik kraliçesi Songül Karlı mı o?

Zahide'nin Aras adında bir oğlu, Songül'ün ise Efe Furkan adında bir oğlu var...

Müge Anlı’nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu bir daha baktı: Frikik kraliçesi Songül Karlı mı o?

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Zahide Yetiş'in günlük halini paylaştığı fotoğrafında kullandığı filtre akıllara Songül Karlı'yı getirdi.

Müge Anlı’nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu bir daha baktı: Frikik kraliçesi Songül Karlı mı o?

Zahide Yetiş'in bu paylaşımını görenler, "Songül Karlı mı o?" demeden geçmedi. Ardından iki ismin de yaşları merak konusu oldu.

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