Müge Anlı'nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu bir daha baktı: "Frikik kraliçesi Songül Karlı mı o?"
Müge Anlı'nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu, dönüp bir daha baktı. Sosya medyayı aktif kullanan Zahide Yetiş, eşi Cem Arısoy ve oğlu Aras ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak günlük hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Zahide Yetiş'in Instagram paylaşımını görenler, "Songül Karlı mı o?" yorumları yaptı. Fotoğrafında yüzüne uyguladığı filtre ile dikkatleri üzerine çeken Yetiş, kısa sürede gündem oldu. Songül Karlı ile Zahide Yetiş'in yaşları ise merak konusu oldu.
09.01.2023 09:12 - Son Güncelleme: 09.01.2023 09:26
"FRİKİK KRALİÇESİ SONGÜL KARLI MI O?"
Müge Anlı'nın sıkı dostu Zahide Yetiş kırmızılar içinde paylaştı görenlerin nutku tutuldu, gören dönüp bir daha baktı.
İkisi de ekranların sevilen ismi; Zahide Yetiş ve Songül Karlı... Ve ikisi de sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.