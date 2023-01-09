Büyük lokma ye büyük konuşma! Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter'in skandal videosu ifşa oldu! Evli bir adamla birlikte olduğunu açıklamıştı
5 yıl sonra geri dönen, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla Youtube platformunda yayınlanan yarışma programının sunucusu Seda Akgül yerine Öykü Serter olmuştu. Sevilen sunucuyu da yıllar sonra izleyici karşısına çıkaran Kısmetse Olur yaşananlar sonrası tartışılan bir program. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Öykü Serter'in yıllar öncesin ait bir videosu ifşa oldu ve sosyal medya sallandı. Peki Serter o videoda hangi ifadeleri kullanı? İşte detaylar...
09.01.2023 09:42 - Son Güncelleme: 09.01.2023 10:06
Ünlü sunucu Öykü Serter uzun bir aradan sonra Kısmetse Olur ile izleyici karşısına yeniden çıkmaya başladı.
Serter daha önce Armağan Çağlayan'ın programında sarf ettiği "Şöyle söyleyeyim, medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı." sözleriyle olay yaratmıştı.
Kısmetse Olur'la birlikte kariyerinde ilk kez evlilik programı sunan Öykü Serter'in yıllar öncesine ait bir videosu ortaya çıktı.