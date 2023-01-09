Buket Aydın'ın sır gibi sakladığı sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük çıktı! Kim olduğu da belli oldu işte Buket'in beyaz atlı prensi
Özellikle spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor şu sıralar. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın, sıkı bir beslenme programı sonrası 11 kilo vermişti. Geçtiğimiz günlerde kalbini Ankaralı bir iş insanına gönlünü kaptırdığı ortaya çıkan Buket Aydın'ın sevgilisinin kimliği belli oldu. Aydın'ın sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük.
09.01.2023 08:56 - Son Güncelleme: 09.01.2023 08:56
Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.