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Haberler Magazin Buket Aydın'ın sır gibi sakladığı sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük çıktı! Kim olduğu da belli oldu işte Buket'in beyaz atlı prensi

Buket Aydın'ın sır gibi sakladığı sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük çıktı! Kim olduğu da belli oldu işte Buket'in beyaz atlı prensi

Özellikle spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor şu sıralar. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın, sıkı bir beslenme programı sonrası 11 kilo vermişti. Geçtiğimiz günlerde kalbini Ankaralı bir iş insanına gönlünü kaptırdığı ortaya çıkan Buket Aydın'ın sevgilisinin kimliği belli oldu. Aydın'ın sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük.

09.01.2023 08:56 - Son Güncelleme: 09.01.2023 08:56
Buket Aydın’ın sır gibi sakladığı sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük çıktı! Kim olduğu da belli oldu işte Buket’in beyaz atlı prensi

Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, bakın kalbini kime kaptırdı. İşte detaylar...

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Buket Aydın’ın sır gibi sakladığı sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük çıktı! Kim olduğu da belli oldu işte Buket’in beyaz atlı prensi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın verdiği kilolarla ve estetikli değişimiyle dikkat çekiyordu. Son dönemde yine sunuculuk yapan Aydın şarkıcılığa soyunmuştu.

Buket Aydın’ın sır gibi sakladığı sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük çıktı! Kim olduğu da belli oldu işte Buket’in beyaz atlı prensi

Bir dönem Emir Sarıgül aşkıyla ve aldatılmasıyla gündeme gelen Aydın yılbaşı için Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını söylemişti ancak performansı pek beğenilmemişti.

Buket Aydın’ın sır gibi sakladığı sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük çıktı! Kim olduğu da belli oldu işte Buket’in beyaz atlı prensi

Aydın bu kez özel hayatıyla gündemde.

Buket Aydın’ın sır gibi sakladığı sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük çıktı! Kim olduğu da belli oldu işte Buket’in beyaz atlı prensi

Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.

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