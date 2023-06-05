Müge Anlı'nın sıkı dostu Sinan Özen bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte ikiz babası Sinan Özen’in memleketi...
Evlere Şenlik, Canım Yandı, Ben Seni Sevdim ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Sinan Özen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hayranı Burcu Kartal ile 2016 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Sanberk ile Neva adlarında ikizleri olan Özen'in özellikle doğup büyüdüğü yer merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, 59 yaşındaki Sinan Özen hakkında en çok "Sinan Özen aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Çocukluğunun bir kısmı İzmit'te geçen şarkıcının aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Müge Anlı'nın sıkı dostu Sinan Özen'in memleketi...
05.06.2023 01:47 - Son Güncelleme: 05.06.2023 01:47
Evlere Şenlik, Canım Yandı, Ben Seni Sevdim ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Sinan Özen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SİNAN ÖZEN KİMDİR?
1 Mart 1964'te dünyaya gelen Sinan Özen, İlk ve orta okulu İstanbul'da bitirdikten sonra eğitimine meslek lisesinde torna tesviye bölümünde devam etti. Müziğe olan tutkusu yüzünden mesleğini bırakarak sanat dünyasına atılmaya karar verdi.
Hayranı Burcu Kartal ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinan Özen'in bu evlilikten Sanberk ile Neva adlarında ikizleri oldu.