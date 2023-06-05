Simge Sağın ile Mauro Icardi ilk kez yan yana! O anlar ortalığı salladı! Gözler Wanda Nara’yı aradı! “Yenge görmesin bunu...”
Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Şarkıcı Simge Sağın; Kenan Doğulu, Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin yer aldığı kutlamada Mauro Icardi ile sahneye çıktı. "Aşkın Olayım" şarkısıyla sık sık adlarından söz ettiren ve şampiyonluk kutlamalarında ilk kez yan yana gelen Simge Sağın ile Mauro Icardi'nin o anları takvim.com.tr tarafından görüntülenirken sosyal medyaya damga vurdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Yenge görmesin bunu", "Wanda nerede?" yorumlarında bulundu. İşte o anlar...
05.06.2023 00:25 - Son Güncelleme: 05.06.2023 00:52
Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki, Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna ortak olarak sevilen şarkılarını dile getirdi.
MAURO ICARDİ'DEN 'AŞKIN OLAYIM' PERFORMANSI
Şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızlı futbolcular, sahneye seçtikleri şarkılarla çıktı. Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile sahneye çıkarken, kendisine Simge Sağın eşlik etti.