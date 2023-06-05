Hadise 'minik star'ım diyor yere göğe sığdıramıyordu! O Ses Türkiye Aziz Kiraz şimdi 26 yaşında son haliyle herkesi şaşırtıyor
Hadise 'minik starım' demişti artık bambaşka biri! Aziz Kiraz'ını son haline bakın görenler tanıyamıyor. O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu Aziz Kiraz. Hadise'nin takımında yer alan ve efsane sesiyle birçok kişiyi kendine hayran bırakan o küçük çocuk kocaman oldu. İşte Hadise'nin minik starı Aziz Kiraz'ın son hali.
Hadise ile ünlenen Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı. Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi. Kendisi gibi bir yarışmada keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.
Aziz Kiraz, belki birinci olamamıştı ama Türk halkının gönlünü kazanmıştı. Sonra ilk teklisini çıkaran Aziz Kiraz, YouTube'da hatırı sayılır bir izlenme oranına ulaştı. Aziz Kiraz'ın yarışmadan sonraki değişimi görenleri şaşırttı. İşte başta Aziz Kiraz'ın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...