RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın al yazmalı güzeli Türkan Şoray'ın gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı! O zamanlar yaş 15-16...'

Yeşilçam'ın al yazmalı güzeli Türkan Şoray'ın gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı! O zamanlar yaş 15-16...'

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları. Yeşilçam'ın güzel kadınları denince akla gelen ilk isimlerden olan kişi şüphesiz ki Türkan Şoray... İri gözleri ve masum bakışları ile 7'den 70'e herkesin gönlünde yeri olan 74 yaşındaki Türkan Şoray, Instagram'dan gençlik fotoğrafını paylaştı. Şoray'ın, "Yaş 15-16... İlk filmlerimin seti. Yüzümden mutluluk saçılıyor' notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. Toplamda 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu sayıyla dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusudur. Yeşilçam'da kuralları ile bilinen Türkan Şoray'ın gençlik fotoğrafını görenler ilk başta usta sanatçıya benzetemedi. İşte Yeşilçam oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri...

22.05.2020 14:39 - Son Güncelleme: 22.05.2020 14:59
Yeşilçam'ın al yazmalı güzeli Türkan Şoray'ın gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı! O zamanlar yaş 15-16...'
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın al yazmalı güzeli Türkan Şoray'ın gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı! O zamanlar yaş 15-16...'
Yeşilçam'ın al yazmalı güzeli Türkan Şoray'ın gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı! O zamanlar yaş 15-16...'
Yeşilçam'ın al yazmalı güzeli Türkan Şoray'ın gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı! O zamanlar yaş 15-16...'
Yeşilçam'ın al yazmalı güzeli Türkan Şoray'ın gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı! O zamanlar yaş 15-16...'

Yeşilçam'ın al yazmalı güzeli Türkan Şoray, 15 yaşlarından bir fotoğraf paylaştı. İlk film setinden paylaşım yapan Şoray'a beğeni yağdı. 1960 yılında Yeşilçam'a Türker İnanoğlu ve Memduh Ün sayesinde adım atan Türkan Şoray, ilk olarak 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle kamera karşısına geçti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümlerle dikkat çekti! İşte Müge Anlı'nın eğitim hayatı...
Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümlerle dikkat çekti! İşte Müge Anlı'nın eğitim hayatı...