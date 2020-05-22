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Yeşilçam'ın al yazmalı güzeli Türkan Şoray'ın gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı! O zamanlar yaş 15-16...'

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları. Yeşilçam'ın güzel kadınları denince akla gelen ilk isimlerden olan kişi şüphesiz ki Türkan Şoray... İri gözleri ve masum bakışları ile 7'den 70'e herkesin gönlünde yeri olan 74 yaşındaki Türkan Şoray, Instagram'dan gençlik fotoğrafını paylaştı. Şoray'ın, "Yaş 15-16... İlk filmlerimin seti. Yüzümden mutluluk saçılıyor' notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. Toplamda 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu sayıyla dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusudur. Yeşilçam'da kuralları ile bilinen Türkan Şoray'ın gençlik fotoğrafını görenler ilk başta usta sanatçıya benzetemedi. İşte Yeşilçam oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri...

22.05.2020 14:39 - Son Güncelleme: 22.05.2020 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





