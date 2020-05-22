Yasemin Özilhan'ın terliklerinin fiyatı şoke etti! 2 asgari ücretten fazla... Yasemin Özilhan kaç yaşında, boyu kaç?

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene, Almanya'nın en büyük ikinci şehri olan Hamburg'da, 22 Ocak 1985 tarihinde dünyaya geldi. Yasemin Ergene'nin ikiz erkek kardeşi ve bir de abisi vardır. Yasemin Ergene 3 yaşında iken ailesinin Almanya'dan dönüş yapmasıyla Tekirdağ'ın Mürefte Kasabasına yerleşen Ergene ilköğretim ve lise eğitimini bu küçük ve şirin kasabada tamamladı. 15 yaşındayken katıldığı Gaye Sökmen Ajans Elite Model Look yarışmasında son 10 finalist arasında kalmayı başardı. Ayrıca 2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında da son 10'a kalmayı başardı.

İşte herkesin merak ettiği zayıflığı ile dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın boyu ve ünlülerin boyları...