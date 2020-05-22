Yasemin Özilhan'ın terliklerinin fiyatı şoke etti! 2 asgari ücretten fazla... Yasemin Özilhan kaç yaşında, boyu kaç?
Yasemin Özilhan Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dorlar dizisinin Ela'sı olarak tanıdığımız şimdilerde iki çocuk annesi olan 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın terliklerinin fiyatı magazin gündemine bomba gibi düştü. 2 asgari ücretten fazla olan Yasemin Özilhan'ın terliği, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. 16 Temmuz 2011 tarihinde işadamı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Ergene Özilhan'ın boyu da merak konusu oldu. İşte zayıflığı ile dikkat çeken oyuncu Yasemin Özilhan...
Doktorlar dizsinin Ela'sı olarak hayatımıza giren oyuncu Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara ara verdi. İki kız evladı bulunan Yasemin Özilhan, karantina günlerinde paylaşımlarını arttırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Özilhan'ın Instagram paylaşımı herkesi şoke etti.
YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?
Yasemin Ergene, Almanya'nın en büyük ikinci şehri olan Hamburg'da, 22 Ocak 1985 tarihinde dünyaya geldi. Yasemin Ergene'nin ikiz erkek kardeşi ve bir de abisi vardır. Yasemin Ergene 3 yaşında iken ailesinin Almanya'dan dönüş yapmasıyla Tekirdağ'ın Mürefte Kasabasına yerleşen Ergene ilköğretim ve lise eğitimini bu küçük ve şirin kasabada tamamladı. 15 yaşındayken katıldığı Gaye Sökmen Ajans Elite Model Look yarışmasında son 10 finalist arasında kalmayı başardı. Ayrıca 2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında da son 10'a kalmayı başardı.
İşte herkesin merak ettiği zayıflığı ile dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın boyu ve ünlülerin boyları...