Müge Anlı'nın kına gecesine katılmıştı... Zahide Yetiş ile eşini görenler 'yok böyle benzerlik' diyor: "Aras bebek babasının kopyası"
Müge Anlı'nın kına gecesine katılmıştı... Zahide Yetiş ile eşini görenler 'yok böyle benzerlik' diyor. 2014 yılında dünyaevine girdiği Cem Arısoy ile mutlu evliliğinden Aras adında bir erkek evlat dünyaya getiren Zahide Yetiş, geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı Müge Anlı'nın kına gecesne katılmıştı. Dostluklarıyla bilinen iki arkadaş sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Müge Anlı müstakbel eşi ile adından söz ettirirken, Zahide Yetiş ise eşi ve oğlu Aras ile sosyal medya gündeminde. Aras bebeği görenler 'babasının kopyası' diyor.
"ARAS BEBEK BABASININ KOPYASI"
Müge Anlı'nın kına gecesine katılmıştı... Zahide Yetiş ile eşini görenler 'yok böyle benzerlik' diyor.
İkisi de ekranların sevilen ismi ve ikisi de eşleriyle gündemde; Müge Anlı ile Zahide Yetiş... 49 yaşındaki Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini açıkladı.
"Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu." diyen Anlı'nın açıklamasının ardından düğün hakkında detaylar da merak konusu oldu.
Bir yıldır birlikte olan Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 25 Haziran Cumartesi günü sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenildi.
Diğer yandan Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği ortaya çıktı. Anlı'nın kına gecesine Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi.