Müge Anlı'nın kına gecesine katılmıştı... Zahide Yetiş ile eşini görenler 'yok böyle benzerlik' diyor: "Aras bebek babasının kopyası"

"Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu." diyen Anlı'nın açıklamasının ardından düğün hakkında detaylar da merak konusu oldu.