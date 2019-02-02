Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'ın boşanma dilekçesi olay yarattı! Her şeyi ifşa etti
Boşanma haberleri gündeme bomba gibi düşen Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz çiftinden birbiri ardına şaşırtan haberler gelmeye devam ediyor. Oyuncu Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'dan iki çocuğunun velayetini istemiş ve 10 milyon lira tazminat talep etmişti. Şimdi de Nagehan Şaşmaz karşı dava açtı. Nagehan Şaşmaz'ın boşanma dilekçesindeki iddiaları oldukça çarpıcı. Cinsel ve duygusal şiddet gördüğünü iddia eden Nagehan Şaşmaz eşi Necati Şaşmaz'ın kendini Mehdi ilan ettiğini belirtti. İşte Nagehan Şaşmaz'ın olay yaratacak iddiaları.
KARŞI DAVA AÇTI
Nagehan Şaşmaz, 'peri masalı' olarak başlayan evliliğinin, gördüğü kötü muamele ve ihanet ile kabusa döndüğünü iddia ederek, ünlü oyuncudan 20 milyon TL tazminat, kendisi ve 2 oğlu için de aylık 60 bin TL nafaka istedi. Eşinin, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" şeklindeki tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü.
PERİ MASALINDAN KABUSA...
Nagehan Şaşmaz, 20 yaşında, Kurtlar Vadisi dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile 12.12.2012 tarihinde evlendi. Evliliğin birinci yılında ilk oğlunu kucağına alan genç kadın, 4 yıl sonra da ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Sessiz ve sakin bir hayat süren Nagehan Şaşmaz, 7 yıllık evliliğinin sonunda ise Necati Şaşmaz'ın kendisine karşı 10 milyon TL tazminat isteyerek açtığı boşanma davasıyla gündeme geldi. Nagehan Şaşmaz eşine, karşı boşanma davası açarak yanıt verdi.
İHANET, FİZİKSEL VE CİNSEL ŞİDDET...
Negahan Şaşmaz, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne avukatları Deniz Ketenci ve Özge Tokgöz aracılığıyla dün açtığı karşı boşanma davasının dilekçesinde çarpıcı iddialara ortaya attı.
2 çocuk annesi, dava dilekçesinde evliliklerinin 'peri masalı' olarak başladığını ancak zaman içerisinde Necati Şaşmaz'ın Türk toplumunun hassasiyetleri, genel ahlaka aykırı davranışları, kötü alışkanlıkları, bağımlılıkları, ihaneti ve uyguladığı fiziksel, cinsel, duygusal şiddet ile kâbusa döndüğünü öne sürdü.
YANINA YAKLAŞTIRMIYOR
İkinci oğlunun doğumundan sonra, eşinin dayanılmaz davranışları ve çocuklarının geleceği için evlilik birliğini bitirme kararı aldığını anlatan Nagehan Şaşmaz, dilekçesinde evliliği boyunca her zaman eşinin yanında yer aldığını vurguladı.
Hamilelik dönemlerinde Necati Şaşmaz'dan ilgi görmediğini, doğum günü dışında bir kez bile yemeğe ve dışarıya çıkmadığını iddia eden genç kadın, eşinin sette olamadığı günlerde ise odasına kapandığını, kendisini yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.