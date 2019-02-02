Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'ın boşanma dilekçesi olay yarattı! Her şeyi ifşa etti

KARŞI DAVA AÇTI

Nagehan Şaşmaz, 'peri masalı' olarak başlayan evliliğinin, gördüğü kötü muamele ve ihanet ile kabusa döndüğünü iddia ederek, ünlü oyuncudan 20 milyon TL tazminat, kendisi ve 2 oğlu için de aylık 60 bin TL nafaka istedi. Eşinin, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" şeklindeki tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü.