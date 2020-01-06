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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk son hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk estetiksiz hali ile görenleri şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin estetiksiz halleri... Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır. Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.


06.01.2020 12:46 - Son Güncelleme: 06.01.2020 12:46
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk son hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz dolduruyor. Güzel oyuncunun hayranları özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri...

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk son hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

EBRU GÜNDEŞ

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk son hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

EBRU GÜNDEŞ

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk son hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk son hali ile şaşkına çevirdi! Adeta bambaşka biri

HANDE ERÇEL

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