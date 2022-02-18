Müge Anlı’nın can arkadaşı Sinan Özen’in ikizlerine bakın! Neva ve Sanberk ilgi odağı oldu yorum yağdı! ‘En büyük dileğim...’
Müge Anlı'nın can arkadaşı Sinan Özen'in ikizlerine bakın! Müge Anlı'nın 'can arkadaşım' dediği ünlü şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2020 yılında ise ikizleri Neva ile Sanberk'i kucaklarına almıştı. Özen'in kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yedi kez ameliyat olmuş ve uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu. Zor günleri geride bırakan Özen ailesi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. İkiz bebeklerinin doğum gününü kutlayan Özen, ailesi ile objektif karşısına geçti ve paylaşımına düştüğü notla herkesi duygulandırdı. Paylaşımının altında en büyük dileğini açıklayan Özen, kısa sürede binlerce yorum aldı. İşte Sinan Özen'in o paylaşımı...
18.02.2022 22:32 - Son Güncelleme: 18.02.2022 22:42
ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, geçen aylarda Sinan Özen'in ofisini basarak "Cansın seni sevmeyenler yansın" ifadelerini kullanmıştı.
Anlı, ATV canlı yayınında da dua istediği Sinan Özen'in kızı Neva hakkında birçok kez konuşma yapmıştı. Dostluklarıyla parmak ısıtan ikiliden Sinan Özen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturan ve 2020'de Neva ile Sanberk'i kucağına alan ünlü şarkıcı, ikizlerinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.