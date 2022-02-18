Müge Anlı’nın can arkadaşı Sinan Özen’in ikizlerine bakın! Neva ve Sanberk ilgi odağı oldu yorum yağdı! ‘En büyük dileğim...’

Sevilen şarkıcı, söz konusu paylaşımına şu notu ekledi: "Merhaba sevgili dostlar; bugün Neva'm ve Sanberk'imin doğum günü. Sevgili Eşimle birlikte bugünü büyük bir mutlulukla kutluyoruz çünkü Neva'mız hastanede olduğu için bir yıl önce kutlayamamıştık.