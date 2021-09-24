Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar’dan şoke eden itiraf!

" ÇOCUKLARIMA BİLE SÖYLEMEDEN İLK OPERASYONUMU OLDUM"

7 ay önce estetik operasyonu için gittiği hastanede kansere yakalandığını öğrendiğini söyleyen Pınar Eliçe, şunları anlattı: "Bir sabah uyandım. Estetik için doktoruma gittim. Şuramda bir ben vardı. Muayene esnasında doktor sordu 'ne zamandır var bu? Bunun hemen alınıp patolojiye gitmesi lazım' dedi. Üç hafta sonra patoloji sonucu geldi cilt kanseri teşhisi kondu bana 7 ay önce. Çocuklarıma bile söylemeden ilk operasyonumu oldum. Çok kötü bir süreç..."