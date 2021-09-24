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Haberler Magazin Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar'dan şoke eden itiraf!

Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar'dan şoke eden itiraf!

Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi, dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar'dan şoke eden itiraf canlı yayında geldi. Bir dönemin en popüler isimlerindendi Pınar Eliçe... Bir oğlu bir de kızı olan ünlü sanatçı katıldığı bir magazin programında hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. "Vücudumda 60 dikişim var" diyen 49 yaşındaki Pınar Eliçe açıklamasına, "Göğüs estetiği yaptıracaktım sonra vazgeçtim. Allah herkese güzel, sağlıklı yaşlanmayı nasip etsin. Bazı kadınların yaşı yok" sözlerini de ekledi.

24.09.2021 14:05 - Son Güncelleme: 24.09.2021 14:15
Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar’dan şoke eden itiraf!

SON HALİYLE DİKKAT ÇEKEN PINAR'DAN ŞOKE EDEN İTİRAF!

Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi, dünyası başına yıkıldı! Oryantal olarak başladığı sahne hayatına şarkıcılık yaparak devam eden Pınar Eliçe, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, kansere yakalandığını anlattı.

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Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar’dan şoke eden itiraf!

" ÇOCUKLARIMA BİLE SÖYLEMEDEN İLK OPERASYONUMU OLDUM"

7 ay önce estetik operasyonu için gittiği hastanede kansere yakalandığını öğrendiğini söyleyen Pınar Eliçe, şunları anlattı: "Bir sabah uyandım. Estetik için doktoruma gittim. Şuramda bir ben vardı. Muayene esnasında doktor sordu 'ne zamandır var bu? Bunun hemen alınıp patolojiye gitmesi lazım' dedi. Üç hafta sonra patoloji sonucu geldi cilt kanseri teşhisi kondu bana 7 ay önce. Çocuklarıma bile söylemeden ilk operasyonumu oldum. Çok kötü bir süreç..."

Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar’dan şoke eden itiraf!

"60 TANE NUR TOPU GİBİ DİKİŞİM VAR"

"Sonrasında ikinci ameliyata karar verdiler, tekrarlamaması için. Çok fazla bunu yansıtmadım, çok zor günler. 60 tane nur topu dikişim var. Kanser tekrarlamasın diye göğüs kısmımı kazıdılar sonra da dikiş atıldı."

Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar’dan şoke eden itiraf!

"Her şey film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Daha içe döndüm, artık hiçbir şeyi takmıyorum. Su akacak yolunu bulacak. Benim için önemli olan çocuklarım sadece… Kızım üniversitede hukuk kazandı, oğlum da inşallah seneye üniversiteli olacak."

Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar’dan şoke eden itiraf!

"GÖĞÜS BÖLGEMİ KAZIDILAR"

Doktorum beni çağırdı 'bir iyi, bir kötü haberim var' ben anladım kanser olduğumu, 'kaçıncı evre' diye sordum 'birinci evre' dedi. Bu süreçte güneşe çıkamıyordum, o bölgeyi kazıdı doktor. Her anımızın değerini bilmemiz gerek, her sabah yeni bir güne başlıyoruz.

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