Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar'dan şoke eden itiraf!
Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi, dünyası başına yıkıldı! Son haliyle dikkat çeken Pınar'dan şoke eden itiraf canlı yayında geldi. Bir dönemin en popüler isimlerindendi Pınar Eliçe... Bir oğlu bir de kızı olan ünlü sanatçı katıldığı bir magazin programında hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. "Vücudumda 60 dikişim var" diyen 49 yaşındaki Pınar Eliçe açıklamasına, "Göğüs estetiği yaptıracaktım sonra vazgeçtim. Allah herkese güzel, sağlıklı yaşlanmayı nasip etsin. Bazı kadınların yaşı yok" sözlerini de ekledi.
SON HALİYLE DİKKAT ÇEKEN PINAR'DAN ŞOKE EDEN İTİRAF!
Pınar Eliçe estetik için doktora gitti o hastalığı öğrendi, dünyası başına yıkıldı! Oryantal olarak başladığı sahne hayatına şarkıcılık yaparak devam eden Pınar Eliçe, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, kansere yakalandığını anlattı.
" ÇOCUKLARIMA BİLE SÖYLEMEDEN İLK OPERASYONUMU OLDUM"
7 ay önce estetik operasyonu için gittiği hastanede kansere yakalandığını öğrendiğini söyleyen Pınar Eliçe, şunları anlattı: "Bir sabah uyandım. Estetik için doktoruma gittim. Şuramda bir ben vardı. Muayene esnasında doktor sordu 'ne zamandır var bu? Bunun hemen alınıp patolojiye gitmesi lazım' dedi. Üç hafta sonra patoloji sonucu geldi cilt kanseri teşhisi kondu bana 7 ay önce. Çocuklarıma bile söylemeden ilk operasyonumu oldum. Çok kötü bir süreç..."