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Sefirin Kızı'nın güzel Nare'si Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! 28 yaşındaki Neslihan ve annesine bakın!

Doğal güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla imrenilen bir isim. Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Neslihan Atagül, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Neslihan Atagül hakkında pek çok detay merak ediliyor. Eşi Kadir Doğulu'nun yanı sıra ailesi de hayranlarının markajında olan Neslihan Atagül'ün, özellikle Rus olan annesi merak ediliyor. Neslihan Atagül ve annesi güzelliğin genetik miras olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte Neslihan Atagül'ün annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

01.09.2020 09:34 - Son Güncelleme: 01.09.2020 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





