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Sefirin Kızı'nın güzel Nare'si Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! 28 yaşındaki Neslihan ve annesine bakın!

Doğal güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla imrenilen bir isim. Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Neslihan Atagül, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Neslihan Atagül hakkında pek çok detay merak ediliyor. Eşi Kadir Doğulu'nun yanı sıra ailesi de hayranlarının markajında olan Neslihan Atagül'ün, özellikle Rus olan annesi merak ediliyor. Neslihan Atagül ve annesi güzelliğin genetik miras olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte Neslihan Atagül'ün annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

01.09.2020 09:34 - Son Güncelleme: 01.09.2020 09:55
Sefirin Kızı'nın güzel Nare'si Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! 28 yaşındaki Neslihan ve annesine bakın!

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden. Eşi Kadir Doğulu'nun yanı sıra ailesi de hayranlarının markajında. Özellikle Neslihan Atagül'ün Rus olan annesini görenler, ünlü oyuncunun güzelliğinin genetik olduğunu söylüyor. İşte Neslihan Atagül'ün annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefirin Kızı'nın güzel Nare'si Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! 28 yaşındaki Neslihan ve annesine bakın!

EBRU ŞAHİN VE ANNESİ

Sefirin Kızı'nın güzel Nare'si Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! 28 yaşındaki Neslihan ve annesine bakın!
Sefirin Kızı'nın güzel Nare'si Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! 28 yaşındaki Neslihan ve annesine bakın!

Dayısı ve anneannesi (Sağda)

Sefirin Kızı'nın güzel Nare'si Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! 28 yaşındaki Neslihan ve annesine bakın!

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

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