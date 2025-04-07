Müge Anlı'dan sürpriz proje: "Güven Bana" yakında atv'de başlıyor! Bilgi, strateji, para... Hepsi bir arada olacak!

Sabah kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan gazeteci ve sunucu Müge Anlı, izleyicilerini heyecanlandıracak bir gelişmeye imza atıyor. Anlı, bir dönem sunmuş olduğu yarışma programıyla yeniden ekranlara gelecek.

Yeni yarışma programı "Güven Bana", katılımcıların sadece bilgiye değil aynı zamanda güvene dayalı bir yarışa gireceği heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Yarışmanın Temel Prensibi: Güven ve Bilgi "Güven Bana" yarışmasında yarışmacılar birbirlerini tanımadıkları halde büyük ödül için yarışıyorlar. İki yarışmacı stüdyoya girdiklerinde kazanmaları için sadece bilgilerini değil aynı zamanda birbirlerine duydukları güveni de ortaya koymaları gerekiyor.

Yarışma katılımcılara hem zeka hem de güven bağlamında sınav verdiriyor. Katılımcılar aileleriyle birlikte yarışmaya gelecek ve büyük ödülün büyüklüğü sadece doğru cevaplarla değil karşılıklı güvenle de artacak.