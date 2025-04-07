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Müge Anlı'dan sürpriz proje: "Güven Bana" yakında atv'de başlıyor! Bilgi, strateji, para... Hepsi bir arada olacak!

Gündüz kuşağının en sevilen ve en çok izlenen isimlerinden biri olan Müge Anlı, bu kez büyük bir sürprizle karşımıza çıkıyor. Uzun süredir "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla izleyicilerinin karşısına çıkan ünlü gazeteci, şimdi de bir dönem sunduğu yarışma programıyla yeniden izleyiciyle buluşacak.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 14:51 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 14:55
Müge Anlı’dan sürpriz proje: Güven Bana yakında atv’de başlıyor! Bilgi, strateji, para... Hepsi bir arada olacak!

Sabah kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan gazeteci ve sunucu Müge Anlı, izleyicilerini heyecanlandıracak bir gelişmeye imza atıyor. Anlı, bir dönem sunmuş olduğu yarışma programıyla yeniden ekranlara gelecek.

Müge Anlı’dan sürpriz proje: Güven Bana yakında atv’de başlıyor! Bilgi, strateji, para... Hepsi bir arada olacak!

Yeni yarışma programı "Güven Bana", katılımcıların sadece bilgiye değil aynı zamanda güvene dayalı bir yarışa gireceği heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Müge Anlı’dan sürpriz proje: Güven Bana yakında atv’de başlıyor! Bilgi, strateji, para... Hepsi bir arada olacak!

Yarışmanın Temel Prensibi: Güven ve Bilgi

"Güven Bana" yarışmasında yarışmacılar birbirlerini tanımadıkları halde büyük ödül için yarışıyorlar. İki yarışmacı stüdyoya girdiklerinde kazanmaları için sadece bilgilerini değil aynı zamanda birbirlerine duydukları güveni de ortaya koymaları gerekiyor.

Müge Anlı’dan sürpriz proje: Güven Bana yakında atv’de başlıyor! Bilgi, strateji, para... Hepsi bir arada olacak!

Yarışma katılımcılara hem zeka hem de güven bağlamında sınav verdiriyor. Katılımcılar aileleriyle birlikte yarışmaya gelecek ve büyük ödülün büyüklüğü sadece doğru cevaplarla değil karşılıklı güvenle de artacak.

Müge Anlı’dan sürpriz proje: Güven Bana yakında atv’de başlıyor! Bilgi, strateji, para... Hepsi bir arada olacak!

"Güven Bana" Dediler, Peki Sonra?

Yarışmanın başlangıcında, yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" diyerek bağlılıklarını ve birbirlerine olan güvenlerini dile getiriyorlar. Ancak bu güvenin nasıl bir sonuca yol açacağı, yarışmanın ilerleyen dakikalarında belli oluyor.

Müge Anlı’dan sürpriz proje: Güven Bana yakında atv’de başlıyor! Bilgi, strateji, para... Hepsi bir arada olacak!

Katılımcılar sadece parayı mı kazanacaklar, yoksa güven bağlarını mı ön planda tutacaklar? Hırslara ne kadar gem vurulacak? Yarışmacılar arasındaki bu denge programın en heyecanlı noktalarından biri olacak.

Müge Anlı’dan sürpriz proje: Güven Bana yakında atv’de başlıyor! Bilgi, strateji, para... Hepsi bir arada olacak!

Program Ne Zaman Başlayacak?

"Güven Bana" Müge Anlı'nın sunumuyla yakında atv'de yer alacak.

Yarışmaya Nasıl Katılabiliriz?

Yarışmacı olarak katılmak için aşağıda yer alan numaraya ulaşabilirsiniz.

WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43 ile