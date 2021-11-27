Songül Karlı göğüs dekoltesiyle boylu boyunca poz verdi! Yüzünü Fransız askıyla gerdiren Songül Karlı değişmelere doyamadı
Son dönemde yaptığı Instagram paylaşımları ve Gelinim Mutfakta'daki sunuculuğuyla adından söz ettiren Songül Karlı bir süre önce Fransız askı adı verilen yüz gerdirme operasyonunu yaptırmıştı. Daha önce 'hiç estetiğim yok' sözleriyle çok konuşulan Songül Karlı'nın estetik operasyon öncesi ve sonrası görüntüleri çok konuşulmuştı. Seda Sayan'la patlayan sonrasında Serap Paköz'ün uyduğu Fransız askı modasına uyan Songül Karlı değişimin tadını aldı bir kere. Saçlarına da el atan Songül Karlı göğüs dekolteli pozuyla arz-ı endam etti Instagram'da. İşte son günlerde yeni imajı ve cesur pozları ile gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın göğüs dekolteli pozları ve yıllar içindeki değişimi...
27.11.2021 09:30
- Son Güncelleme: 27.11.2021 09:30