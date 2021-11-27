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Haberler Magazin Songül Karlı göğüs dekoltesiyle boylu boyunca poz verdi! Yüzünü Fransız askıyla gerdiren Songül Karlı değişmelere doyamadı

Songül Karlı göğüs dekoltesiyle boylu boyunca poz verdi! Yüzünü Fransız askıyla gerdiren Songül Karlı değişmelere doyamadı

Son dönemde yaptığı Instagram paylaşımları ve Gelinim Mutfakta'daki sunuculuğuyla adından söz ettiren Songül Karlı bir süre önce Fransız askı adı verilen yüz gerdirme operasyonunu yaptırmıştı. Daha önce 'hiç estetiğim yok' sözleriyle çok konuşulan Songül Karlı'nın estetik operasyon öncesi ve sonrası görüntüleri çok konuşulmuştı. Seda Sayan'la patlayan sonrasında Serap Paköz'ün uyduğu Fransız askı modasına uyan Songül Karlı değişimin tadını aldı bir kere. Saçlarına da el atan Songül Karlı göğüs dekolteli pozuyla arz-ı endam etti Instagram'da. İşte son günlerde yeni imajı ve cesur pozları ile gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın göğüs dekolteli pozları ve yıllar içindeki değişimi...

27.11.2021 09:30 - Son Güncelleme: 27.11.2021 09:30
Songül Karlı göğüs dekoltesiyle boylu boyunca poz verdi! Yüzünü Fransız askıyla gerdiren Songül Karlı değişmelere doyamadı

48 yaşındaki Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

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Songül Karlı göğüs dekoltesiyle boylu boyunca poz verdi! Yüzünü Fransız askıyla gerdiren Songül Karlı değişmelere doyamadı

Seda Sayan ve Serap Paköz gibi isimlerin son dönemde tercih ettiği Fransız askısı işlemini yaptırdığını duyuran Karlı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylamıştı.

Songül Karlı göğüs dekoltesiyle boylu boyunca poz verdi! Yüzünü Fransız askıyla gerdiren Songül Karlı değişmelere doyamadı

Ünlülerin estetik cerrahı Kıvanç Emre Davun'a operasyonu yaptıran sanatçı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaşmıştı.

Songül Karlı göğüs dekoltesiyle boylu boyunca poz verdi! Yüzünü Fransız askıyla gerdiren Songül Karlı değişmelere doyamadı

Davun'la video'sunu yayınlayan Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı. Sanatçı, yüzündeki değişimleri de takipçilerine anlamıştı.

Songül Karlı göğüs dekoltesiyle boylu boyunca poz verdi! Yüzünü Fransız askıyla gerdiren Songül Karlı değişmelere doyamadı

İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı...

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