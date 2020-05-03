Müge Anlı'dan peş peşe gelen itiraflar! Canlı yayında müjdeyi verdi! İşte Müge Anlı'nın gelecek planları...
Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına corona virüs nedeni ile bir süre ara vermişti. Katıldığı magazin programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Müge Anlı müjdeli haberi verdi. Corona virüsün ülkemizi terk etmeye başlaması ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan bilgiler doğrultusunda yeniden Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacağını ve bunun için bütün hazırlıkların tamam olduğunu belirten başarılı sunucu Müge Anlı, çok özel itiraflarda bulundu. Bir kız çocuğu, annesi ve köpeği Lokum ile mütevazi bir hayat sürdüren Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı, milyonların merak ettiği tüm sorulara canlı yayında yanıt verdi.
Müge Anlı, canlı yayında özel hayatıyla ilgili itiraf bniteliğinde açıklamalarda bulundu. Milyonlar onu Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırması ve dobra kişiliği ile sevdi. Peki Müge Anlı kimdir? Müge Anlı ekran dışında nasıl birisi? Müge Anlı'nın gelecek planları neler? İşte Müge Anlı'nın özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamaları...
Müge Anlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına canlı olarak bağlandı. Corona virüs günlerinde neler yaptığından ekranlara ne zaman döneceğine ve gelecekteki Müge Anlı'ya kadar merak edilen her soruya yanıt veren Müge Anlı müjdeli haberi de verdi.
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