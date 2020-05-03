RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı'dan peş peşe gelen itiraflar! Canlı yayında müjdeyi verdi! İşte Müge Anlı'nın gelecek planları...

Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına corona virüs nedeni ile bir süre ara vermişti. Katıldığı magazin programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Müge Anlı müjdeli haberi verdi. Corona virüsün ülkemizi terk etmeye başlaması ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan bilgiler doğrultusunda yeniden Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacağını ve bunun için bütün hazırlıkların tamam olduğunu belirten başarılı sunucu Müge Anlı, çok özel itiraflarda bulundu. Bir kız çocuğu, annesi ve köpeği Lokum ile mütevazi bir hayat sürdüren Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı, milyonların merak ettiği tüm sorulara canlı yayında yanıt verdi.

03.05.2020 11:13 - Son Güncelleme: 03.05.2020 11:46
Müge Anlı'dan peş peşe gelen itiraflar! Canlı yayında müjdeyi verdi! İşte Müge Anlı'nın gelecek planları...

Müge Anlı, canlı yayında özel hayatıyla ilgili itiraf bniteliğinde açıklamalarda bulundu. Milyonlar onu Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırması ve dobra kişiliği ile sevdi. Peki Müge Anlı kimdir? Müge Anlı ekran dışında nasıl birisi? Müge Anlı'nın gelecek planları neler? İşte Müge Anlı'nın özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamaları...

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Müge Anlı'dan peş peşe gelen itiraflar! Canlı yayında müjdeyi verdi! İşte Müge Anlı'nın gelecek planları...

Müge Anlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına canlı olarak bağlandı. Corona virüs günlerinde neler yaptığından ekranlara ne zaman döneceğine ve gelecekteki Müge Anlı'ya kadar merak edilen her soruya yanıt veren Müge Anlı müjdeli haberi de verdi.

MÜGE ANLI'DAN ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR - VİDEO İÇİN TIKLA

Müge Anlı'dan peş peşe gelen itiraflar! Canlı yayında müjdeyi verdi! İşte Müge Anlı'nın gelecek planları...

MÜGE ANLI'DAN KOMEDİ FİLMİ MÜJDESİ!

"Corona virüs sürecinde boş durmuyorum. 4 arkadaş görüntülü görüşerek ve mailleşerek komedi film senaryosu yazıyoruz."

Müge Anlı'dan peş peşe gelen itiraflar! Canlı yayında müjdeyi verdi! İşte Müge Anlı'nın gelecek planları...

MÜGE ANLI GELECEKTE NE YAPMAK İSTİYOR?

Evde oturmayı sevdiğini belirten Müge Anlı, gelecekte her insan gibi sade bir hayat olarak eline örgüsünü alıp oturmak, kızıne ve torunlarına yemekler yapmak istediğini belirtti.

Müge Anlı'dan peş peşe gelen itiraflar! Canlı yayında müjdeyi verdi! İşte Müge Anlı'nın gelecek planları...

'PROGRAM BİZE MERHAMETİ ÖĞRETTİ'

- Program bize merhameti, sevgiyi, insan hayatının ne kadar önemli olduğunu öğretiyor. Hayatta üzüntüler de var. Çok güzel kavuşmalar da var. Biz bir çok duyguyu o programda yaşıyoruz. Üzüntüleri atlatmanın en güzel yolu bu sanırım...

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