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Müge Anlı'dan peş peşe gelen itiraflar! Canlı yayında müjdeyi verdi! İşte Müge Anlı'nın gelecek planları...

Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına corona virüs nedeni ile bir süre ara vermişti. Katıldığı magazin programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Müge Anlı müjdeli haberi verdi. Corona virüsün ülkemizi terk etmeye başlaması ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan bilgiler doğrultusunda yeniden Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacağını ve bunun için bütün hazırlıkların tamam olduğunu belirten başarılı sunucu Müge Anlı, çok özel itiraflarda bulundu. Bir kız çocuğu, annesi ve köpeği Lokum ile mütevazi bir hayat sürdüren Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı, milyonların merak ettiği tüm sorulara canlı yayında yanıt verdi.

03.05.2020 11:13 - Son Güncelleme: 03.05.2020 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





