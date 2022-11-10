Müge Anlı’dan Hülya Avşar’a ünlüler 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü andı! 84 yıldır dinmeyen hasret!

DENİZ SEKİ

"Bugün yatağımdan hür kalkıyorsam

Ekmeğim ak suyum berraksa,

Ağaçlar çiçek açıyor

Topraklar ısınabiliyorsa,

Sesim gür çıkıyor

Özgür özgür bakabiliyorsam,

Sen varsın gözbebeklerimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.



Yazabiliyorsam gönlümce

Okuyabiliyorsam...

Kazabiliyorsam toprağımı

Gün ışığında çapa kürek elde,

Çalışabiliyorsam gece gündüz

Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

Sen varsın yüreğimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.



Sevgi ve saygıyla anıyorum…"