Müge Anlı'dan Hülya Avşar'a ünlüler 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü andı! 84 yıldır dinmeyen hasret!
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye tek yürek oldu. 10 Kasım nedeniyle ünlü isimler sosyal medyada duygularını paylaştı. İşte o paylaşımlar.
10.11.2022 10:36 - Son Güncelleme: 10.11.2022 10:36
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84'üncü yıl dönümünde törenlerle anılıyor.
DENİZ SEKİ
"Bugün yatağımdan hür kalkıyorsam
Ekmeğim ak suyum berraksa,
Ağaçlar çiçek açıyor
Topraklar ısınabiliyorsa,
Sesim gür çıkıyor
Özgür özgür bakabiliyorsam,
Sen varsın gözbebeklerimde
Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.
Yazabiliyorsam gönlümce
Okuyabiliyorsam...
Kazabiliyorsam toprağımı
Gün ışığında çapa kürek elde,
Çalışabiliyorsam gece gündüz
Ekip biçebiliyorsam dileğimce,
Sen varsın yüreğimde
Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.
Sevgi ve saygıyla anıyorum…"