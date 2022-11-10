Barış Arduç'tan kötü haber! Son sağlık durumu nasıl? 2 ay önce kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı o haber hayranlarını üzdü
Barış Arduç'tan kötü haber! 2 ay önce kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı... 2014'te birlikte oynadıkları film setinde aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Jan Asya'yı 2 ay önce kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşayan Barış Arduç koronavirüse yakalandı. Peki Barış Arduç'un son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
10.11.2022 09:58 - Son Güncelleme: 10.11.2022 10:08
Barış Arduç'tan kötü haber! Son sağlık durumu nasıl? 2 ay önce kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı o haber hayranlarını üzdü...
Gupse Özay ile evli olan yakışıklı oyuncu Barış Arduç ilk çocuğu Jan Asya'yı 2 ay önce kucağına almıştı.