Müge Anlı'dan final tarihi! "Bir yandan sesim soluğum kalmadı artık diyorum ama bir tarafım da buruk" dedi hayranlarını üzdü.

"Sezonun son haftasına coşkulu girelim istedim, malum bu hafta sonu sezon finali yapacağız sonrasında da bayram...

Bir tarafım gerçekten sesim soluğum kalmadı artık tatile gireceğiz diyor ama bir tarafım buruk. Ben seviyorum işimi biliyorsunuz akşama kadar kalsak kalacağız burada." diyen Müge Anlı,sevenlerini üzdü.