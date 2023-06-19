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Haberler Magazin Müge Anlı'dan final tarihi! "Bir yandan sesim soluğum kalmadı artık diyorum ama bir tarafım da buruk" dedi hayranlarını üzdü

Müge Anlı'dan final tarihi! "Bir yandan sesim soluğum kalmadı artık diyorum ama bir tarafım da buruk" dedi hayranlarını üzdü

Müge Anlı'dan final tarihi! "Bir yandan sesim soluğum kalmadı artık diyorum ama bir tarafım da buruk" dedi hayranlarını üzdü.15 sezondur hafta içi her gün ATV ekranlarında sayısı eve konuk olarak reyting rekoları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finaline doğru adım adım gidiyor. Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında final tarihini açıkladı. İşte Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ile omuz omuza çalışan Müge Anlı'nın sezon finali tarihi...

takvim.com.tr
19.06.2023 10:38 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:05
Müge Anlı’dan final tarihi! Bir yandan sesim soluğum kalmadı artık diyorum ama bir tarafım da buruk dedi hayranlarını üzdü

Müge Anlı'dan final tarihi! "Bir yandan sesim soluğum kalmadı artık diyorum ama bir tarafım da buruk" dedi hayranlarını üzdü.

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Müge Anlı’dan final tarihi! Bir yandan sesim soluğum kalmadı artık diyorum ama bir tarafım da buruk dedi hayranlarını üzdü

15 sezondur ATV canlı yayınında gündemi belirkeyen Müge Anlı sezon finali tarini açıkladı.

Müge Anlı’dan final tarihi! Bir yandan sesim soluğum kalmadı artık diyorum ama bir tarafım da buruk dedi hayranlarını üzdü

"Sezonun son haftasına coşkulu girelim istedim, malum bu hafta sonu sezon finali yapacağız sonrasında da bayram...
Bir tarafım gerçekten sesim soluğum kalmadı artık tatile gireceğiz diyor ama bir tarafım buruk. Ben seviyorum işimi biliyorsunuz akşama kadar kalsak kalacağız burada." diyen Müge Anlı,sevenlerini üzdü.

Müge Anlı’dan final tarihi! Bir yandan sesim soluğum kalmadı artık diyorum ama bir tarafım da buruk dedi hayranlarını üzdü

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ TARİHİ

Müge Anlı, 23 Haziran Cuma günü sezon finali yapıyor.

Müge Anlı’dan final tarihi! Bir yandan sesim soluğum kalmadı artık diyorum ama bir tarafım da buruk dedi hayranlarını üzdü

MÜGE ANLI'NIN EŞİ...

Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlendiği Adanalı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gözlerden uzak bir evlilik sürdüren Müge Anlı'nın özel hayatı her daim merak ediliyor, programı ise yakından takip ediliyor.

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