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Haberler Magazin 7 yıllık evlilikleriyle gündemdeydiler! Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül açıklaması! “Biyolojik kardeşim olan kişi...”

7 yıllık evlilikleriyle gündemdeydiler! Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül açıklaması! “Biyolojik kardeşim olan kişi...”

Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle ifşa olan Kadir Doğulu, daha sonra imam nikahı ve tarikat iddialarıyla gündeme geldi. Tüm bunlar yaşanırken Neslihan Atagül, yaptığı açıklamalarla hem evliliğine hem de eşine sahip çıktı. Kadir Doğulu'nun kardeşi Kemal Doğulu ise yaptığı yorumla kafa karıştırdı. İşte Kemal Doğulu'nun o açıklaması...

takvim.com.tr
19.06.2023 11:02 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:02
7 yıllık evlilikleriyle gündemdeydiler! Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül açıklaması! “Biyolojik kardeşim olan kişi...”

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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7 yıllık evlilikleriyle gündemdeydiler! Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül açıklaması! “Biyolojik kardeşim olan kişi...”

Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken Neslihan Atagül de "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.

7 yıllık evlilikleriyle gündemdeydiler! Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül açıklaması! “Biyolojik kardeşim olan kişi...”

İhanet haberlerinin ardından ortaya çıkan imam nikahı ve tarikat iddiaları da kafa karıştırmıştı. Ancak tüm iddialara kulak tıkayan çift, mutluluk pozlarıyla "Her şey yolunda" mesajı vermişti.

7 yıllık evlilikleriyle gündemdeydiler! Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül açıklaması! “Biyolojik kardeşim olan kişi...”

Uzun bir süredir magazin manşetlerinden düşmeyen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, bu kez Kemal Doğulu'nun açıklamalarıyla gündem oldu.

7 yıllık evlilikleriyle gündemdeydiler! Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül açıklaması! “Biyolojik kardeşim olan kişi...”

Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu, önceki akşam doğaya ve canlılara saygı temalı saç makyaj defilesine katıldı.

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