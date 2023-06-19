7 yıllık evlilikleriyle gündemdeydiler! Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül açıklaması! “Biyolojik kardeşim olan kişi...”
Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle ifşa olan Kadir Doğulu, daha sonra imam nikahı ve tarikat iddialarıyla gündeme geldi. Tüm bunlar yaşanırken Neslihan Atagül, yaptığı açıklamalarla hem evliliğine hem de eşine sahip çıktı. Kadir Doğulu'nun kardeşi Kemal Doğulu ise yaptığı yorumla kafa karıştırdı. İşte Kemal Doğulu'nun o açıklaması...
19.06.2023 11:02 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:02
Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken Neslihan Atagül de "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.
Uzun bir süredir magazin manşetlerinden düşmeyen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, bu kez Kemal Doğulu'nun açıklamalarıyla gündem oldu.
Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu, önceki akşam doğaya ve canlılara saygı temalı saç makyaj defilesine katıldı.