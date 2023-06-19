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Haberler Magazin Şevket Altuğ'un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam'ın usta ismi herkesi şaşırtı! 80 yaşındaki Altuğ meğer...

Şevket Altuğ'un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam'ın usta ismi herkesi şaşırtı! 80 yaşındaki Altuğ meğer...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan, Süper Baba dizisiyle hafızalara kazınan Şevket Altuğ 80. yaşı devirdi... Yeşilçam'da Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Tokatçı gibi yapımlarda rol alan, Süper Baba dizisiyle hafızalarda yerini sağlamlaştıran usta oyuncu Şevket Altuğ gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman son haliyle gündeme geliyor. Önceki gün paylaşılan bir kare sonrası Altuğ bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...

19.06.2023 10:03 - Son Güncelleme: 19.06.2023 10:03
Şevket Altuğ’un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam’ın usta ismi herkesi şaşırtı! 80 yaşındaki Altuğ meğer...

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Süper Baba'nın oyuncuları son halleri ile şaşırtıyor. ATV'de 1993-1997 yılları arasında yayınlanan dizide Fikret karakterine usta oyuncu Şevket Altuğ hayat veriyordu.

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Şevket Altuğ’un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam’ın usta ismi herkesi şaşırtı! 80 yaşındaki Altuğ meğer...

Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi isimlerle beraber rol alan Altuğ geçtiğimiz günlerde 80.yaş gününü kutlamıştı.

Şevket Altuğ’un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam’ın usta ismi herkesi şaşırtı! 80 yaşındaki Altuğ meğer...

Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Şevket Altuğ’un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam’ın usta ismi herkesi şaşırtı! 80 yaşındaki Altuğ meğer...

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

Şevket Altuğ’un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam’ın usta ismi herkesi şaşırtı! 80 yaşındaki Altuğ meğer...

Nitekim uzun yıllar sonra Şevket Altuğ'u ilk kez görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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