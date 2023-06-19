Şevket Altuğ'un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam'ın usta ismi herkesi şaşırtı! 80 yaşındaki Altuğ meğer...
Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan, Süper Baba dizisiyle hafızalara kazınan Şevket Altuğ 80. yaşı devirdi... Yeşilçam'da Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Tokatçı gibi yapımlarda rol alan, Süper Baba dizisiyle hafızalarda yerini sağlamlaştıran usta oyuncu Şevket Altuğ gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman son haliyle gündeme geliyor. Önceki gün paylaşılan bir kare sonrası Altuğ bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...
19.06.2023 10:03 - Son Güncelleme: 19.06.2023 10:03
11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.