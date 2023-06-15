Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın mayolu kumsal pozları ortalığı yıktı geçti! Bali'den peş peşe paylaştı yorumları sınırlandırdı
Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın mayolu kumsal pozları ortalığı yıktı geçti! Bali'den peş peşe paylaştı, yorumları sınırlandırmayı ihmal etmedi. Fitness ile birlikte yoga da yaparak fit ve sağlıklı yaşayan Irmak Ünal Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.
15.06.2023 12:19 - Son Güncelleme: 15.06.2023 12:28
Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın mayolu kumsal pozları ortalığı yıktı geçti! Bali'den peş peşe paylaştı, yorumları sınırlandırdı.
Fit görüntüsüyle sık sık adından söz ettiren Irmak Ünal Instagram'dan peş peşe paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.
Irmak Ünal'ın kumsal pozlarını yorumlara sınırlandırarak takipçilerinin beğenisine sunması dikkatlerden kaçmadı.