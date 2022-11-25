Müge Anlı'dan efsane çıkışlar! O sözler gündem oldu sosyal medya yıkıldı: "Yargı kraliçesi"
Müge Anlı'dan efsane çıkışlar! O sözler gündem oldu sosyal medya yıkıldı. Avukat Rahmi Özkan, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ile birlikte 15 yıldır ATV ekranlarında gündemi belirleyen ve milyonları ekran başına kilitleyen hatta 'Yerli Sherlock Holmes' olarak adlandırılan başarılı televizyoncu Müge Anlı canlı yayında zaman zaman verdiği tepkilerle de gündem olmayı başarıyor. İşte sözleriyle efsane olan Müge Anlı'nın çıkışları...
25.11.2022 13:33 - Son Güncelleme: 25.11.2022 13:46
"YARGI KRALİÇESİ"
Müge Anlı'dan efsane çıkışlar! O sözler gündem oldu sosyal medya yıkıldı. Kayıpları bulan, faili meçhul cinayetleri açıklığa kavuşturan ve gizemleri çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından...
Sevilen başarılı televizyoncu zaman zaman canlı yayındaki çıkışlarıyla da adından söz ettiriyor. İşte Müge Anlı'nın efsane çıkışları...
"Millet gidiyor, tuvaletlerde fotoğraf çekiyor. Tuvalet ya! Işık güzelmiş… Sanki Cindy Crawford onları yayınlayacak, ona mankenlik teklifi gelecek. Saçma sapan işler. ben dalga geçiyorum ya. Oraya insanlar fotoğraf koyuyorlar ya, ben dalga geçiyorum. 'Kadına bak tuvalete gitmiş, fotoğraf çektirmiş, gerizekalı' diyorum."