Müge Anlı'dan efsane çıkışlar! O sözler gündem oldu sosyal medya yıkıldı: "Yargı kraliçesi"

"Millet gidiyor, tuvaletlerde fotoğraf çekiyor. Tuvalet ya! Işık güzelmiş… Sanki Cindy Crawford onları yayınlayacak, ona mankenlik teklifi gelecek. Saçma sapan işler. ben dalga geçiyorum ya. Oraya insanlar fotoğraf koyuyorlar ya, ben dalga geçiyorum. 'Kadına bak tuvalete gitmiş, fotoğraf çektirmiş, gerizekalı' diyorum."