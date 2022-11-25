Hande Erçel'in estetiksiz hali olay! O soruyu duyunca küplere bindi tepkisi sosyal medyayı ikiye böldü: "İşime gelmediği yerden soru gelince ben"
Hande Erçel'in estetiksiz hali olay! O soruyu duyunca küplere bindi tepkisi sosyal medyayı ikiye böldü. Önceki akşam 29. yaş gününü kutlayan Hande Erçel, kutlama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Bir anda gerilen Hande Erçel'in estetik çıkışı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, "Haklı" derken kimileri ise, "Sanki olmayan bir şey soruluyor", "İşime gelmediği yerden soru gelince ben" şeklinde yorumlar yaptı. Ardından Hane Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.
25.11.2022 14:13 - Son Güncelleme: 25.11.2022 14:20
"İŞİME GELMEDİĞİ YERDEN SORU GELİNCE BEN"
Hande Erçel'in estetiksiz hali olay! O soruyu duyunca küplere bindi tepkisi sosyal medyayı ikiye böldü.
Önceki gün 29. yaş gününü kutlayan Hande Erçel doğum günü kutlaması sonrası evinin yolunu tutarken basın mensuplarıyla karşı karşıya geldi.
Keyifli haliyle dikkat çeken Hande Erçel'in yüzü bir anda düştü. Nedeni ise kendisine yöneltilen estetik sorusu...