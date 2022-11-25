Tüm Türkiye onu VJ Bülent olarak tanıdı sonra kendisinden haber dahi alınamadı! Bülent Çarıkçı'nın son hali şoke etti sanki başka biri
90'lı yıllara damga vuran bir isim Bülent Çarıkçı nam-ı diğer VJ Bülent... Televizyondan şarkı isteği yapılan yılların en bilinen yüzlerinden biri olan VJ Bülent, hafızalarda bu şekilde yer edindi. Ancak gelin görün ki sonrasında ortadan kayboldu. 12 yıldır ekranlardan uzak duran ve İstanbul'u terk eden Bülent Çarıkçı'nın son hali ise herkesi şaşırtıyor. İşte detaylar...
Dile kolay tam 14 yıl! Televizyon ekranlarında VJ'lik yapan Bülent Çarıkçı'yı bir de şimdi görün... 90'larda herkesi tanıdığı VJ Bülent şimdilerde emekli hayatı yaşıyor. Herkesi onu Kral TV ile tanımıştı. Uzun yıllar sunuculuk yapan VJ Bülent televizyon macerasına son verdikten sonra İstanbul'dan kaçıp bambaşka bir hayat sürmeye başladı. Meslekten ayrıldıktan sonra sakin bir yaşam sürmeye başladığını dile getiren VJ Bülent, "İstanbul'dan taşındım. Çok mutluyum. Keşke daha önce yapabilseydim.'' dedi.
90'lı yıllarda müzik kanallarından biri aranıp istek şarkı istenir, VJ'lerse sizin adınızı söyleyerek şarkı anonsları yapardı. Kuşkusuz o dönemin en akılda kalan VJ'i Bülent Çarıkçı'ydı. Namıdiğer VJ Bülent, gece yarısı ekrana gelir ve şarkı aralarında şiirler okurdu.
50 yaşındaki VJ Bülent, şimdilerde Edirne ve Selanik arası sakin bir hayat sürüyor: "Anneannemin doğum yeri Selanik'ti, babaannemler Edirne'de… İki yere de gidip geliyorum. Zaten bir günde İstanbul'daki evimi kapattım çıktım. Tüm eşyalarımı arkadaşlarıma dağıttım. Bir tek kedim Madonna'yı aldım. Piyasadan isteyerek ve bilinçli olarak uzaklaştım. 11 yıldır da ekrandan uzağım. Ama hâlâ ekranda olduğumu sanıyorlar. Okuyamadığım kitapları okumaya başladım. İzleyemediğim Filmler vardı, onları izliyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasının özelliği nedir diye merak ettim. Onu araştırıyorum. Yarım kalmış şeyleri tamamlamaya çalışıyorum." Daha önce iki şarkı çıkaran ünlü sunucu, "Yeni şarkım hazır. 'Can Damarımsın 2' gibi bir şey... Vokalleri, fotoğrafları, her şeyi hazır. Klip çekmek için İstanbul'a gelmem lazım. Koronavirüs yüzünden de gelemiyorum" diyor. VJ Bülent, "Yeniden VJ'lik yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Biri yazmıştı 'Bülent'le başladı VJ'lik, Bülent'le bitti.' Sanki doğru gibi... O dönemden sadece VJ Zuhal, Funda, Emre, Engin, Ataberk ile görüşüyorum."