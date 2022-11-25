Tüm Türkiye onu VJ Bülent olarak tanıdı sonra kendisinden haber dahi alınamadı! Bülent Çarıkçı’nın son hali şoke etti sanki başka biri

50 yaşındaki VJ Bülent, şimdilerde Edirne ve Selanik arası sakin bir hayat sürüyor: "Anneannemin doğum yeri Selanik'ti, babaannemler Edirne'de… İki yere de gidip geliyorum. Zaten bir günde İstanbul'daki evimi kapattım çıktım. Tüm eşyalarımı arkadaşlarıma dağıttım. Bir tek kedim Madonna'yı aldım. Piyasadan isteyerek ve bilinçli olarak uzaklaştım. 11 yıldır da ekrandan uzağım. Ama hâlâ ekranda olduğumu sanıyorlar. Okuyamadığım kitapları okumaya başladım. İzleyemediğim Filmler vardı, onları izliyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasının özelliği nedir diye merak ettim. Onu araştırıyorum. Yarım kalmış şeyleri tamamlamaya çalışıyorum." Daha önce iki şarkı çıkaran ünlü sunucu, "Yeni şarkım hazır. 'Can Damarımsın 2' gibi bir şey... Vokalleri, fotoğrafları, her şeyi hazır. Klip çekmek için İstanbul'a gelmem lazım. Koronavirüs yüzünden de gelemiyorum" diyor. VJ Bülent, "Yeniden VJ'lik yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Biri yazmıştı 'Bülent'le başladı VJ'lik, Bülent'le bitti.' Sanki doğru gibi... O dönemden sadece VJ Zuhal, Funda, Emre, Engin, Ataberk ile görüşüyorum."