Müge Anlı'dan 'at yarışı' sözlerine gelen tepkilere yanıt: "Oldu gözlerim doldu, ailesinin rızkını kumara yatıranlardan özür dilemeyeceğim"

"At yarışı ile ilgili Müge Anlı özür dilesin diye bir şey açmışlar. Çok teşekkür ederim aslında cevap vermeme bile gerek yok bu işten mağdur olan hanımlar, beyler, anneler, babalar yastalar ve zaten yazıyorlar. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ben çoluğunun çocuğunun rızkını kumara yatıranlardan özür dilemem, dilemeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir hayat yok! Evli değilim, çocuğum yok, o zaman annene babana yardım edeceksin, onların kalkınması çin yardımcı olacaksın. Eğer bundan vazgeçemiyorsan da bu da bir bağımlılık, bunun için tedavi olacaksın."