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Haberler Magazin Müge Anlı'dan 'at yarışı' sözlerine gelen tepkilere yanıt: "Oldu gözlerim doldu, ailesinin rızkını kumara yatıranlardan özür dilemeyeceğim"

Müge Anlı'dan 'at yarışı' sözlerine gelen tepkilere yanıt: "Oldu gözlerim doldu, ailesinin rızkını kumara yatıranlardan özür dilemeyeceğim"

Müge Anlı'dan 'at yarışı' sözlerine gelen tepkilere yanıt geldi. Müge Anlı'ya çıkan ve annesini görmediğini ifade eden göz doktoru Kayhan Selamoğlu, emekli ağır ceza hakimi babasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yüzleşti. Kumar oynadığı ifade ediilen Selamoğlu'nun "'Tek hobim at. Çocukluğumdan beri atlara ilgim var. Bir atım var ve binicilik yapıyorum. Asla kumar oynamadım" demesinin üzerine Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyada tepki çekti. Bugün Müge Anlı canlı yayında 'özür dile' tepkilerine yanıt verdi, stüdyoda 'helal olsun' sesleri yükseldi.

04.03.2022 12:22 - Son Güncelleme: 04.03.2022 12:39
Müge Anlı’dan ’at yarışı’ sözlerine gelen tepkilere yanıt: Oldu gözlerim doldu, ailesinin rızkını kumara yatıranlardan özür dilemeyeceğim

"AİLESİNİN RIZKINI KUMARA YATIRANLARDAN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Müge Anlı'dan 'at yarışı' sözlerine gelen tepkilere yanıt geldi. Önceki gün Atv canlı yayınına çıkan göz doktoru ve babasının yüzleşmesi dikkat çekmişti.

91 yaşındaki emekli ağır ceza hakimi babası, miras paylaşımı ve servetleri yüzünden sıkça tartışmaların yaşandığı ve 12 yıldır kız kardeşiyle hüsumet yaşayan Selimoğlu'na "Kumar oynadığı için vasi olmasını istemedik' dedi.

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Müge Anlı’dan ’at yarışı’ sözlerine gelen tepkilere yanıt: Oldu gözlerim doldu, ailesinin rızkını kumara yatıranlardan özür dilemeyeceğim

Göz doktoru Kayhan Selamoğlu'nun annesinin ağa kızı olması sebebiyle birçok tarla ve servetinin bulunduğu, Kayhan Bey'in ise kumar alışkanlığı olduğu için kendilerinden uzak tutup vasi olarak seçmek istemediklerini ifade etti.

Müge Anlı’dan ’at yarışı’ sözlerine gelen tepkilere yanıt: Oldu gözlerim doldu, ailesinin rızkını kumara yatıranlardan özür dilemeyeceğim

Ailesi tarafından kumar oynadığı için tepki gören Selamoğlu "Tek hobim at. Çocukluğumdan beri atlara ilgim var. Bir atım var ve binicilik yapıyorum. Asla kumar oynamadım" dedi.

Müge Anlı’dan ’at yarışı’ sözlerine gelen tepkilere yanıt: Oldu gözlerim doldu, ailesinin rızkını kumara yatıranlardan özür dilemeyeceğim

Yaşananların ardından Müge Anlı, at yarışı hakkında kurduğu cümleler nedeni ile sosyal medyada linç yedi.

Bugün Atv canlı yayınında, sosyal medyadan gelen 'Müge Anlı özür dile' çıkışlarına yanıt veren başarılı televizyoncu tepkilere bakın ne dedi...

Müge Anlı’dan ’at yarışı’ sözlerine gelen tepkilere yanıt: Oldu gözlerim doldu, ailesinin rızkını kumara yatıranlardan özür dilemeyeceğim

"At yarışı ile ilgili Müge Anlı özür dilesin diye bir şey açmışlar. Çok teşekkür ederim aslında cevap vermeme bile gerek yok bu işten mağdur olan hanımlar, beyler, anneler, babalar yastalar ve zaten yazıyorlar. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ben çoluğunun çocuğunun rızkını kumara yatıranlardan özür dilemem, dilemeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir hayat yok! Evli değilim, çocuğum yok, o zaman annene babana yardım edeceksin, onların kalkınması çin yardımcı olacaksın. Eğer bundan vazgeçemiyorsan da bu da bir bağımlılık, bunun için tedavi olacaksın."

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