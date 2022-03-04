Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın doktor sevgilisi sosyal medyayı salladı! İşte Damla Colbay ve merak edilen doktor aşkı

29 yaşındaki Damla Colbay, Yalnız Kurt dizisindeki Sare karakteriyle büyük beğeni topladı. Ekranların güzel yüzü herkesin gıpta ile takip ettiği isimlerden biri. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Damla Colbay hakkında en çok merak edilen şey tabiki de sevgilisi.