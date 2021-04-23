Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın gözden uzak tuttuğu kızı güzelliğiyle mest etti! Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı çocukları ilk kez...

Türkiye'nin Kuzeyin Oğlu olarak tanıdığı 54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, yeni bir şov programıyla ekranlara döndü. Karadenizli müzisyen Volkan Konak, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor şöhretinin aksine. Evli ve 3 çocuk babası olduğu bilinen Volkan Konak'ın çocukları adeta bir sır. Ancak sosyal medya yine iş başına geçti ve Volkan Konak'ın merak edilen çocuklarını ortaya çıkardı. Volkan Konak'ın kızı Şimal ise görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte başta Volkan Konak olmak üzere ünlülerin çocukları.

23.04.2021 11:28 - Son Güncelleme: 23.04.2021 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





