Müge Anlı'dan 10 yaş büyükmüş meğer... Dede olan doktor Şevki Sözen'in yaşı herkesi şaşkına çevirdi: "En güzel yılını yaşa hocam..."
Müge Anlı'dan 10 yaş büyükmüş meğer... Dede olan doktor Şevki Sözen'in yaşı herkesi şaşkına çevirdi. Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan doktor Mehmet Şevki Sözen'in bugün doğum günü. Müge Anlı hem Instagram'da hem de ATV canlı yayınında Şevki Sözen'in yaş gününü kutladı. "En güzel yılını yaşa hocam..." diyen Müge Anlı'nın kutlamasının ardından Şevki Sözen'in yaşı merak konusu oldu.
30.01.2023 12:14 - Son Güncelleme: 30.01.2023 12:26
"EN GÜZEL YILINI YAŞA HOCAM..."
Müge Anlı'dan 10 yaş büyükmüş meğer... Dede olan doktor Şevki Sözen'in yaşı herkesi şaşkına çevirdi.
İşte Atv ekranlarında 15 yıldır Müge Anlı ile omuz omuza mücadele veren Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen, ekranların sevilen ismi haline geldi.
Hem ATV canlı yayınında hem de sosyal medya hesabında arkadaşının yaş gününü kutlayan Müge Anlı'dan sonra herkes Mehmet Şevki Sözen'in yaşını merak etti.