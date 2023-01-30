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Kısmetse Olur Aybüke'nin babasını gören küçük çaplı bir şok yaşadı "Babası mı abisi mi?" Aybüke Çangal paylaştı ortalık karıştı

Yıllar sonra geri dönen Kısmetse Olur sosyal medyada çok konuşuluyor. Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanan programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aybüke Çangal. Tolga Kandemir'le yarışmanın başından bu yana yakıştırılan Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu geçtiğimiz günlerde. Çangal bu kez baabasıyla gündemde. Önceki gün babasıyla paylaşım yapan Çangal'ın babası görenleri şoke etti. İşte haberin detayları.

30.01.2023 12:27 - Son Güncelleme: 30.01.2023 12:27
Kısmetse Olur Aybüke’nin babasını gören küçük çaplı bir şok yaşadı Babası mı abisi mi? Aybüke Çangal paylaştı ortalık karıştı

Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı Aybüke Çangal'ın babasıyla yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur Aybüke’nin babasını gören küçük çaplı bir şok yaşadı Babası mı abisi mi? Aybüke Çangal paylaştı ortalık karıştı

Yayına başladığı günden itibaren de kadın yarışmacıların photoshoplu halleri, gerçek hayattaki ve sosyal medyadaki halleri arasındaki farklar da gündemden düşmek bilmedi.

Kısmetse Olur Aybüke’nin babasını gören küçük çaplı bir şok yaşadı Babası mı abisi mi? Aybüke Çangal paylaştı ortalık karıştı

Şimdi ise Kısmetse Olur evinin favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke'nin eski hali ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde.

Kısmetse Olur Aybüke’nin babasını gören küçük çaplı bir şok yaşadı Babası mı abisi mi? Aybüke Çangal paylaştı ortalık karıştı

Değişimi gören herkesi şaşırtmıştı. Ardından da dışarıda bir sevgilisi olduğu iddiaları gündemi sallamıştı.

Kısmetse Olur Aybüke’nin babasını gören küçük çaplı bir şok yaşadı Babası mı abisi mi? Aybüke Çangal paylaştı ortalık karıştı

KISMETSE OLUR'UN GELİNİN BABASINI GÖREN İNANAMADI

Kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaşan Aybüke Çangal ise bu kez babasıyla gündeme geldi.

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