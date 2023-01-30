Kısmetse Olur Aybüke'nin babasını gören küçük çaplı bir şok yaşadı "Babası mı abisi mi?" Aybüke Çangal paylaştı ortalık karıştı
Yıllar sonra geri dönen Kısmetse Olur sosyal medyada çok konuşuluyor. Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanan programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aybüke Çangal. Tolga Kandemir'le yarışmanın başından bu yana yakıştırılan Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu geçtiğimiz günlerde. Çangal bu kez baabasıyla gündemde. Önceki gün babasıyla paylaşım yapan Çangal'ın babası görenleri şoke etti. İşte haberin detayları.
30.01.2023 12:27 - Son Güncelleme: 30.01.2023 12:27
Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı Aybüke Çangal'ın babasıyla yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
Şimdi ise Kısmetse Olur evinin favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke'nin eski hali ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde.
KISMETSE OLUR'UN GELİNİN BABASINI GÖREN İNANAMADI
Kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaşan Aybüke Çangal ise bu kez babasıyla gündeme geldi.