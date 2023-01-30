Hande Sarıoğlu'dan Icardi'ye serenat! "Aşkın olayım" diye haykırdı sosyal medya yıkıldı yorumlar havada uçuştu: "Yerli Wanda Nara iş başında"
Hande Sarıoğlu'dan Icardi'ye serenat! "Aşkın olayım" diye haykırdı sosyal medya yıkıldı.Fanatik Galatasaraylı olan Hande Sarıoğlu, Icardi için Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi. Hande Sarıoğlu'nun performansına, "Yerli Wanda Nara iş başında" yorumları yağdı. İşte Hande Sarıoğlu'nun Icardi'ye aşkını haykırdığı o anlar...
"YERLİ WANDA NARA İŞ BAŞINDA"
Hande Sarıoğlu'dan Icardi'ye serenat! "Aşkın olayım" diye haykırdı sosyal medya yıkıldı, yorumlar havada uçuştu.
Spor spikeri olarak tanınan ve oryantal dansı yüzünden işinden olduktan sonra Youtube'a yönelen Hande Sarıoğlu son programında Icardi'ye seslenerek "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.
"Aşk adamım" diye seslendiği Icardi için çektiği videoyu sosyal medyadan da paylaşan Hande Sarıoğlu'na "Yerli Wanda..." yorumları yapıldı.
Geçtiğimiz gece geç saatlerde Mauro Icardi ateşi yaktı, nur topu gibi yeni bir kaosumuz oldu. İşte Icardi'nin 'Wanda aldatılıyor' paylaşımı sonrası yaşananlar.
Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi eski takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj atarak taciz ettiğini duyurdu.