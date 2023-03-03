Müge Anlı'daki Recep Arı olayında arkadaşı Kadir'den cinayet itirafı! Eşiyle aşk yaşamış kardeşiyle ilgili gerçeği Müge Anlı açıkladı meğer biliyormuş
Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vuruyor... 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınmayan Recep Arı olayının ele alındığı 1 Mart canlı yayınında, Arı'nın kaybına ilişkinde pek çok detay ortaya çıkmıştı. 2 Mart canlı yayınında Recep Arı olayında son dakika gelişmesi yaşanmış, Recep Arı'yı sonra gören arkadaşı Kadir canlı yayında gözaltına alınmıştı. Müge Anlı 3 Mart canlı yayınında da konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kadir'in cinayeti itiraf ettiğini söyleyen Anlı, olayın bir 'yasak aşk' cinayeti olduğunu söyledi. Recep Arı'nın kardeşi ile ilgili de flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
03.03.2023 10:33 - Son Güncelleme: 03.03.2023 11:24
Plakası da dahil olmak üzere Recep Arı'nın aracına dair bilgileri paylaşan Müge Anlı "Bu aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay" olur dedi. Müge Anlı, Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve giderken de yanına av tüfeğini aldığını söylemişti.
Müge Anlı'daki Recep Arı olayında arkadaşı Kadir'den cinayet itirafı!
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çevrede arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, Çataltepe Mahallesi'ndeki ormanda Arı'nın cansız bedeni bulundu. İki çocuk babası Recep Arı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.