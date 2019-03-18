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Müge Anlı'daki iddialara Gülben Ergen canlı yayında yanıt verdi! Gülben Ergen Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu?

18.03.2019 17:33

Müge Anlı'da araştırılan Asım Bayram cinayetinin katil zanlısı Murat Güneş'in 14 yıl önce 12 milyon dolar karşılığında bir ünlü ismin kendisini kiralık katil olarak tuttuğunu öne sürdü. Güneş, o zamanın savcısına durumu anlattığını ancak savcının olayı hasıraltı ettiğini belirtti. Müge Anlı ise o savcının şuanda FETÖ'den tutuklu olduğunu ifade etti. Sosyal medyada günlerdir o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu konuşulurken, Gülben Ergen'den ilk açıklama geldi. Gülben Ergen abisi Rıfat Ergen'in katilini öldürtmek için Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu?


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