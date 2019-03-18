Müge Anlı'da araştırılan Asım Bayram cinayetinin katil zanlısı Murat Güneş'in 14 yıl önce 12 milyon dolar karşılığında bir ünlü ismin kendisini kiralık katil olarak tuttuğunu öne sürdü. Güneş, o zamanın savcısına durumu anlattığını ancak savcının olayı hasıraltı ettiğini belirtti. Müge Anlı ise o savcının şuanda FETÖ'den tutuklu olduğunu ifade etti. Sosyal medyada günlerdir o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu konuşulurken, Gülben Ergen'den ilk açıklama geldi. Gülben Ergen abisi Rıfat Ergen'in katilini öldürtmek için Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu?
Müge Anlı'daki iddialara Gülben Ergen canlı yayında yanıt verdi! Gülben Ergen Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu?18.03.2019 17:33
- Müge Anlı'daki iddialara Gülben Ergen canlı yayında yanıt verdi! Gülben Ergen Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu?
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