Müge Anlı'daki iddialara Gülben Ergen canlı yayında yanıt verdi! Gülben Ergen Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu? 18.03.2019 17:33

Müge Anlı'da araştırılan Asım Bayram cinayetinin katil zanlısı Murat Güneş'in 14 yıl önce 12 milyon dolar karşılığında bir ünlü ismin kendisini kiralık katil olarak tuttuğunu öne sürdü. Güneş, o zamanın savcısına durumu anlattığını ancak savcının olayı hasıraltı ettiğini belirtti. Müge Anlı ise o savcının şuanda FETÖ'den tutuklu olduğunu ifade etti. Sosyal medyada günlerdir o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu konuşulurken, Gülben Ergen'den ilk açıklama geldi. Gülben Ergen abisi Rıfat Ergen'in katilini öldürtmek için Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu?