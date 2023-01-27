Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar, Kenan İmirzalıoğlu ile bir arada! Eyşan'ını bulduktan sonra bomba açıklama: "Kim Milyoner Olmak İster'de..."
Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'ın, Kenan İmirzalıoğlu ile bir araya gelme ihtimali ortalığı salladı. Eyşan'ını bulduktan sonra bomba açıklama... Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerce Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar, günler sonra yengesine yaptığından utanmış ve pişman olmuştu. Bir ayakkabı mağazasında işe başlayan ancak oyunculuğa da devam edeceğini söyleyen Ezel Bayraktar, Eyşan'ını bulduğunu da ilan etmişti. Bayraktar, bu kez de Kim Milyoner Olmak İster hamlesi ile gündemde...
27.01.2023 13:40 - Son Güncelleme: 27.01.2023 13:44
Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'ın, Kenan İmirzalıoğlu ile bir araya gelme ihtimali ortalığı salladı. Eyşan'ını bulduktan sonra bomba açıklama...
Geçtiğimiz aralık ayında haftalarca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ezel Bayraktar'ı konuşmuştuk. Kanser hastası yengesinin tedavi olmak için evini satarak biriktirdiği 300 Bin TL'yi alıp ortadan kaybolmuştu.
Aslında onun adı Ömer fakat Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Ezel Bayraktar karakterini çok sevdiği için mahkeme kararıyla adını ve soyadını değiştirdiği öğrenilmişti.