Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Kısmetse Olur videosu olay: "Aman Pembe kaynana görmesin"

"Yemin" dizisinden transfer olduğu Emanet ile büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaştığı Emanet'e olaylı bir şekilde veda eden Sıla Türkoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle boy gösteriyor.