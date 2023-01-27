Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Kısmetse Olur videosu olay: "Aman Pembe kaynana görmesin"
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Kısmetse Olur videosu olay! Adı Halit Özgür Sarı, Halil İbrahim Ceyhan ve Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Sıla Türkoğlu, şimdilerde rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki eşi katakterine hayat veren Doğukan Güngör ile aşk yaşıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de sık sık magazin gündeminde yer alan Sıla Türkoğlu'nun Kısmetse olur videosu sosyal medyada kısa sürede çok konuşuldu. O videoya, "Aman Pembe kaynana görmesin" yorumları yapıldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun çok konuşulan videosu...
27.01.2023 14:01 - Son Güncelleme: 27.01.2023 14:01
"AMAN PEMBE KAYNANA GÖRMESİN"
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Kısmetse Olur videosu olay.
"Yemin" dizisinden transfer olduğu Emanet ile büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaştığı Emanet'e olaylı bir şekilde veda eden Sıla Türkoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle boy gösteriyor.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu için hazırlanan Kısmetse Olur videosu sosyal medya gündeminde.