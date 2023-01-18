Emre Aşık ile eski eşi Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya "Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" Tehdit ve öldürmeye teşebbüs...
Eski milli futbolcu Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasındayken kendisi aleyhinde açıklama yapmaması için mahkemeden korunma kararı çıkarmıştı. Ancak Yağmur Sarnıç bu kararı dikkate almayıp bir magazin kanalına çıkmış ve Emre Aşık'ı aşağılayan, itibarsızlaştıran açıklamalar yapmıştı. Hatta sonrasında öldürmeye çalıştığı da iddia edilmişti. Katıldığı programda sarf ettiği sözler nedeniyle 6 yıl 8 aya kadar yargılanan Yağmur Sarnıç hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. İşte haberin detayları...
Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. Taraflar arasındaki davalara bir yenisi eklendi. Bir dönem Emre Aşık'ı öldürme planın yaptığı gerekçesiyle yargılanan Yağmur Sarnıç'ın 5 Aralık 2020'de televizyonda yayınlanan bir magazin programında kendilerine hakaret ve iftirada bulunduğunu ileri süre Emre Aşık ve avukatı Funda Sadıkahmet savcılığa başvurdu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'a yönelik ''Bir başkasını … , mal varlığı itibarıyla büyük zarara uğratacağım'' dediği yer aldı.
İddianamede aynı zamanda Sarnıç'ın avukat Funda Sadıkahmet'e yönelik ise ''Birinci düşmanım Funda. Yaptığı usulsüzlükleri ispatlayıp bende onun avukatlığını bitirmezsem ben de Yağmur değilim '' dediği belirtildi. Yağmur Sarnıç'ın hakaret ve tehdit suçundan toplamda 6 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.
YENİDEN KARŞI KARŞIYA
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler Emre Aşık, Funda Sadıkahmet ve sanık Yağmur Sarnıç karşı karşıya geldi.
Savunmasına başlamadan önce kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu belirten Sarnıç suçlamaları reddederek, ''Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunlar bilinen mahkemede ve aramızda konuştuğumuz hususlardır. Eşimle ne zaman sulh olmak istesen Funda Hanım karşıma çıkıyor engel oluyor. Emre hakkında uyarıcı madde kullandığını söylediğime ilişkin olarak boşanma davasında pedagog raporunda beyanı vardır. Hakaret ve küçük düşürme kastım yoktur. Hakkımda daha önce ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği için bu dosya kapsamında beraat etmem gerekiyor'' dedi.
''AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN BİLE RAHATSIZIM''
Müşteki Emre Aşık şikayetçi olduğunu belirterek, ''Sanığın bahsettiği gibi sadece boşanma davasında pedagogla yaptığım özel görüşmede bir defa uyarıcı madde kullandığımı bir daha da kullanmadığımı belirtmişti. Buna ilişkin rapor almıştım ve raporum temiz çıkmıştı. Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olup aynı havayı solumaktan bile rahatsızım'' ifadesinde bulundu.