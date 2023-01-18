Emre Aşık ile eski eşi Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya "Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" Tehdit ve öldürmeye teşebbüs...

''AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN BİLE RAHATSIZIM''

Müşteki Emre Aşık şikayetçi olduğunu belirterek, ''Sanığın bahsettiği gibi sadece boşanma davasında pedagogla yaptığım özel görüşmede bir defa uyarıcı madde kullandığımı bir daha da kullanmadığımı belirtmişti. Buna ilişkin rapor almıştım ve raporum temiz çıkmıştı. Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olup aynı havayı solumaktan bile rahatsızım'' ifadesinde bulundu.