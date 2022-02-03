Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen eşini, oğlunu ve gelinini paylaştı görenler hayran kaldı! "Kovboy filmlerinden fırlamış gibiler"
Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen eşini, oğlunu ve gelinini paylaştı görenler hayran kaldı! 14 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram'dan ailesi ile birlikte vakit geçirdiği özel anlarından bir kare paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Şevki Sözen'in ailesi ile fotoğrafını görenler, "Kovboy filmlerinden fırlamış gibiler" , "Allah mutluluğunuzu daim etsin" şeklinde yorumlarda bulundu. 1963 yılında Afganistan Kabil'de doğdu. Şevki Sözen... Baba tarafı Makedon olan Sözen, ilkokulunu Ataköy İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra Saint Benoit Fransız lisesini bitirdi, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde sürdürdü.
03.02.2022 10:10
- Son Güncelleme: 03.02.2022 10:10
"KOVBOY FİLMLERİNDEN FIRLAMIŞ GİBİLER"
Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen eşini, oğlunu ve gelinini paylaştı görenler hayran kaldı!
Atv ekranlarında 14 yıldır Müge Anlı ile omuz omuza mücadele veren Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen'in aileleri merak ediliyordu.
İşte başta Mehmet Şevki Sözen ve Rahmi Özkan'ın eşleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...