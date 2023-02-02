Müge Anlı’da tüyler ürperten kayıt sonrası ’Yanık Ayşe’ ortaya çıktı! Fatma Urdemir kaybolup ses kaydı bıraktı ‘Erkeklerle para karşılığında...’

Ayşe, 41 yaşındaki kızı Fatma'yı aramak için başvurdu. Müge Anlı "9 Aralık'ta Konya Meram'dan kaybolmuş. Kendisinden 55 gündür haber alınamıyor. Annesini ve beni de endişelendirense kızının annesine gönderdiği sesli mesaj ve fotoğraf. Kız diyor ki 'Anne beni kurtar, ben kaçırıldım, satılıyorum, lütfen beni kurtar. Erkeklerle para karşılığında birlikte olmaya zorluyorlar, tuvaletten seni arıyorum' diyor. İşte bu ses kaydı ve görüntü beni gerçekten endişelendirdi" dedi.